Bir erkek şiddeti daha; Trabzon'da bir kadın eşi tarafından öldürüldü!

Trabzon'un Yomra ilçesinde Mustafa D., imam nikahlı eşi Zeliha Uygur’u tabancayla sırtından vurarak öldürdü.

Kadın cinayeti, Kaşüstü Mahallesi’nde dün gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İmam nikahlı çift arasında belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, giderek büyüdü.



Mustafa D., Zeliha Uygur’a 2 el ateş ettikten sonra kaçtı. Silah sesini duyan komşuların haber vermesi üzerine eve gelen polis ekipleri, Zeliha Uygur’un cesedini buldu. Sırtına isabet eden 2 kurşunla hayatını kaybeden Zeliha Uygur’un cesedi Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan Mustafa D.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.