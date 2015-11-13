Bir erkek şiddeti daha; karısını ve yanında gördüğü adamı tabancayla vurdu

Trabzon’un Sürmene İlçesinde 53 yaşındaki Gökhan A., ayrı yaşadığı eşi 43 yaşındaki Nurten A. ile yanında gördüğü 47 yaşındaki Mehmet Taşkara’yı parkta tabancayla vurarak öldürdü. Gökhan A. bir polis memuru tarafından silahla yaralanarak etkisiz hale getirildi. Olay sırasında çevrede bulunan Ümit Üstün de vücuduna isabet eden tek kurşunla yaralandı.

DHA’dan Fatih Turan’ın haberine göre; olay sabah saat 09.20’de ilçenin Çarşı Mahallesi’ndeki 100’üncü Yıl Parkı’nda meydana geldi. Gökhan A., bir süredir ayrı yaşadığı eşi Nurten A. ve yanında bulunan Mehmet Taşkara ile parkta karşılaşınca tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkartan Gökhan A., eşi Nurten A. ve Mehmet Taşkara’ya art arda ateş etti. Bu sırada tartışmayı önlemeye çalışan Ümit Üstün de göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı.

Parktan gelen silah seslerini duyan bir polis memuru da olaya müdahale etti, Gökhan A.’yı tabancayla kolundan e bacağından yaralayarak etkisiz hale getirdi.

Ağır yaralanan Nurten A. ile Mehmet Taşkara kaldırıldıkları Sürmene Devlet Hastanesi’nde hayatlarını kaybetti. Yaralanan Ümit Üstün Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kolundan ve bacağından yaralanan zanlı Gökhan A. ise Trabzon Numure Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.