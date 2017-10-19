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Bir erkeğe etek giydiren suç örgütü üyeleri adliyede

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, cezaevindeki Alaattin Çakıcı ve ailesi hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulunan bir erkeğe etek giydirip, kendisini bacağından vurduran ve bu görüntüleri de internetten paylaştığı iddia edilen 9 kişi, adliyeye sevk

19 Ekim 2017 18:26

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, cezaevindeki Alaattin Çakıcı ve ailesi hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulunan bir erkeğe etek giydirip, kendisini bacağından vurduran ve bu görüntüleri de internetten paylaştığı iddia edilen 9 kişi, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir\'de etek giydirilen bir kişinin kendisini tabancayla bacağından vurduğu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti. Yapılan araştırma sonucunda, kendisini vuran ve tedavi gördüğü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nden kaçan kişinin T.Z. olduğu belirlendi. Erzincan\'dan gelen T.Z.\'nin, olayın öncesinde havalimanından kendisini karşılayan grupla birlikte ayrıldığını güvenlik kameralarından tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda T.Z. ve 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Erzincan\'dan gelen T.Z.\'yi İzmir\'de iki gün beklettiği, ardından da etek giydirip, Konak\'ın Gültepe semtindeki bir futbol sahasına götürdükleri, burada kendi kendini bacağından vurması için zor kullandıkları öne sürüldü. İfadesinin ardından serbest bırakılan T.Z., şüphelilerden şikayetçi oldu.
Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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