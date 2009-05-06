Bir Ergenekon listesi de SPK’dan çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) kiralık kasa araştırması için geçen martta bankalara gönderdiği 143 kişilik listeden sonra Başbakanlık SPK’nın da nisan ayında bankalara 96 isme ait 201 hesabın yer aldığı bir liste gönderdiği ortaya çıktı.
Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Acil ve önemli" başlığıyla gönderdiği yazıda, listedeki isimlerin hesaplarının bulunduğu banka şubeleri ile müşteri numaraları yer alıyor.
Sözleşmeleri istediler
Ön yazıda, "Ekteki müşterilere ait sözleşmeler, hesap açılış belgeleri, vekaletname fotokopileri; hesap sahiplerinin ve hesaplardaki vekil sıfatıyla işlem yapmaya yetkili kılınan kişiler, söz konusu hesaplardan para çekme-yatırmaya yetkili kişiler hakkında isim, iletişim bilgilerinin" elektronik posta yoluyla kuruma bildirilmesi isteniyor.
Yeni isimler de var
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) listesinde Ergenekon sanıklarının büyük bir bölümü yer alırken SPK’nınkinde yeni isimler ağırlıkta. Atatürkçü Düşünce Derneği, Stratejik Güvenlik Koruma ve Eğitim A.Ş, dikkat çeken isimlerden. Bu arada bazı isimlerin listede çok sayıda hesabının bulunması dikkat çekti. Örneğin Ferhat Şenatalar’ın sekiz, Akşam Gazetesi Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya’nın dört hesabı hakkında bilgi istendi.
SPK listesinde yer alanlar
Ayten Pınar
Murat Yavuz
Selami Ahmet Yılmaz
Bülent Güngördü
Cengiz Demircioğlu
Bedri Saçan
Ömer Yıldırım
Ahmet Burak Mızrak
Nuran Nurseli Çamlıbel
Mehmet Okan Yılmaz
İbrahim Kurtulan
Ayten Pınar
Vizyoneks Bilgi Tekn. Ltd. Şti.
Ozan Nizam
Nezahat Keleş
Nesrin Göktaş
Turan Özkışlalı
Ümit Ülgen
İlhan Yazgan
Haydar Özbek
Uğur Yılmaz
Levent Kara
Güner Yıldırım
Ayhan Atabek
Göksu Algönül
Pakize Uğur
Binnur Özkışlalı
Erdal Çakır
İbrahim Bolat
Yumnu Mete Uğur
Rıza Kurna
Mustafa Dönmez
Siyami Yalçın
Fatma Sırma Evcan
Stratejik Güv. Kor. ve Eğit. AŞ
İnanç Şenel
Ahmet Hakan Uğur
Neval Nermin Erözbey
Ahmet Rıza Tekin
Ahmet Cemil Ateş
Halis Selçuk Baran
Ahmet Melih İşcan
Serhat Saçan
Mehmet Sait Zorlu
Caner Şeşen
Melih Yüksel
Ali Oktay Şahbaz
Ferran Yorgancıgil
Bülent Güngördü
İffet Temren Küçük
Mızrak Ömer Devrim
Ömer Devrim K.
Gültan Dadak
Cengiz Tarman
Emel Ateş
Selami Ahmet Yılmaz
Kenan Temur
Ahmet Ceyhan
Bekir Çelik
Mehmet Okan Yılmaz
Mehmet Tarman
Cengiz Tarman
Ahmet Burak Mızrak
Haydar Özbek
Semih Sadi
Atatürkçü Düşünce Derneği
Rıza Yılmaz
Sinan Kanadoğlu
Ayten Pınar
Bülent Ersöz
Rabia Kar
Vedat Peker
Hem BDDK, hem SPK listesindeki 26 isim
Erdal Sarızeybek
Sedat Peker
Ahmet Hurşit Tolon
Yalçın Küçük
Hüseyin Gazi Oğuz
Murat Ağırel
Ümit Özdağ
Yaşar Arslanköylü
Mahir Çayan Güngör
Adil Serdar Saçan
Ayşe Asuman Özdemir
Levent Ersöz
Mehmet Dadak
Murat Çağlar
Ergün Poyraz
Ferhat Şenatalar
Yaşar Yaşer
Murat Özkan
Tolga Sarıoğlu
Rafet Arslan
İsmail Küçükkaya
İsmail Yıldız
Muhterem Bağcı
Satılmış Balkaş
Fuat Ermiş