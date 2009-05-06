Bir Ergenekon listesi de SPK’dan çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) kiralık kasa araştırması için geçen martta bankalara gönderdiği 143 kişilik listeden sonra Başbakanlık SPK’nın da nisan ayında bankalara 96 isme ait 201 hesabın yer aldığı bir liste gönderdiği ortaya çıktı.



Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Acil ve önemli" başlığıyla gönderdiği yazıda, listedeki isimlerin hesaplarının bulunduğu banka şubeleri ile müşteri numaraları yer alıyor.



Sözleşmeleri istediler



Ön yazıda, "Ekteki müşterilere ait sözleşmeler, hesap açılış belgeleri, vekaletname fotokopileri; hesap sahiplerinin ve hesaplardaki vekil sıfatıyla işlem yapmaya yetkili kılınan kişiler, söz konusu hesaplardan para çekme-yatırmaya yetkili kişiler hakkında isim, iletişim bilgilerinin" elektronik posta yoluyla kuruma bildirilmesi isteniyor.



Yeni isimler de var



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) listesinde Ergenekon sanıklarının büyük bir bölümü yer alırken SPK’nınkinde yeni isimler ağırlıkta. Atatürkçü Düşünce Derneği, Stratejik Güvenlik Koruma ve Eğitim A.Ş, dikkat çeken isimlerden. Bu arada bazı isimlerin listede çok sayıda hesabının bulunması dikkat çekti. Örneğin Ferhat Şenatalar’ın sekiz, Akşam Gazetesi Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya’nın dört hesabı hakkında bilgi istendi.



SPK listesinde yer alanlar



Ayten Pınar

Murat Yavuz

Selami Ahmet Yılmaz

Bülent Güngördü

Cengiz Demircioğlu

Bedri Saçan

Ömer Yıldırım

Ahmet Burak Mızrak

Nuran Nurseli Çamlıbel

Mehmet Okan Yılmaz

İbrahim Kurtulan

Ayten Pınar

Vizyoneks Bilgi Tekn. Ltd. Şti.

Ozan Nizam

Nezahat Keleş

Nesrin Göktaş

Turan Özkışlalı

Ümit Ülgen

İlhan Yazgan

Haydar Özbek

Uğur Yılmaz

Levent Kara

Güner Yıldırım

Ayhan Atabek

Göksu Algönül

Pakize Uğur

Binnur Özkışlalı

Erdal Çakır

İbrahim Bolat

Yumnu Mete Uğur

Rıza Kurna

Mustafa Dönmez

Siyami Yalçın

Fatma Sırma Evcan

Stratejik Güv. Kor. ve Eğit. AŞ

İnanç Şenel

Ahmet Hakan Uğur

Neval Nermin Erözbey

Ahmet Rıza Tekin

Ahmet Cemil Ateş

Halis Selçuk Baran

Ahmet Melih İşcan

Serhat Saçan

Mehmet Sait Zorlu

Caner Şeşen

Melih Yüksel

Ali Oktay Şahbaz

Ferran Yorgancıgil

Bülent Güngördü

İffet Temren Küçük

Mızrak Ömer Devrim

Ömer Devrim K.

Gültan Dadak

Cengiz Tarman

Emel Ateş

Selami Ahmet Yılmaz

Kenan Temur

Ahmet Ceyhan

Bekir Çelik

Mehmet Okan Yılmaz

Mehmet Tarman

Cengiz Tarman

Ahmet Burak Mızrak

Haydar Özbek

Semih Sadi

Atatürkçü Düşünce Derneği

Rıza Yılmaz

Sinan Kanadoğlu

Ayten Pınar

Bülent Ersöz

Rabia Kar

Vedat Peker



Hem BDDK, hem SPK listesindeki 26 isim



Erdal Sarızeybek

Sedat Peker

Ahmet Hurşit Tolon

Yalçın Küçük

Hüseyin Gazi Oğuz

Murat Ağırel

Ümit Özdağ

Yaşar Arslanköylü

Mahir Çayan Güngör

Adil Serdar Saçan

Ayşe Asuman Özdemir

Levent Ersöz

Mehmet Dadak

Murat Çağlar

Ergün Poyraz

Ferhat Şenatalar

Yaşar Yaşer

Murat Özkan

Tolga Sarıoğlu

Rafet Arslan

İsmail Küçükkaya

İsmail Yıldız

Muhterem Bağcı

Satılmış Balkaş

Fuat Ermiş

