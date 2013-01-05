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Dünya

Bir elinde kılıç bir elinde kesik kafa ile karakola gitti

Bir elinde kılıç diğer elinde kesik kafa ile karakola giden Alan'ı görenler dehşet içinde kaldı

05 Ocak 2013 17:08

Hindistan'da 29 yaşındaki Mehtab Alan adlı bir kişi, evlilik dışı ilişkisi olduğunu iddia ettiği 22 yaşındaki kız kardeşinin kafasını kesti.

Bir elinde kılıç diğer elinde kesik kafa ile karakola giden Alan'ı görenler dehşet içinde kaldı.

Ailesi tarafından 14 yaşında evlendirilen Nilofar Bibi'nin bir başkası ile ilişkisi olduğunu iddia eden ağabeyi Mehtab Alan, kardeşini kılıç ile öldürdükten sonra elinde suç aleti ve kardeşinin kesik başı ile karakola giderek teslim oldu.

Saçlarından tuttuğu kardeşinin başı ve kılıç ile halkın arasından geçen adamı görenler gözlerine inanamadı.

Karakolda ifadesi alınan Alan'a çıkarıldığı mahkemece 14 yıl hapis cezası verilirken Alan'ın mahkemede 'Ailemin onurunu korudum' dediği belirtildi.

Alan'ın elinde kılıç ve kesik baş ile karakola doğru yürüdüğü o dehşet anları ise vatandaşlarca cep telefonuna kaydedildi.

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