Bir elde direksiyon, diğerinde telefon

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-ANKARA\'dan Eskişehir\'e giden bir yolcu otobüsü şoförünün direksiyon kullanırken uzun süre cep telefonu ile konuşması, o anda otobüste bulunan bir yolcu tarafından görüntülendi.

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nden (AŞTİ) Eskişehir\'e hareket eden ve içerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu otobüsü kullanan şöförün, sigara içmesi ve cep telefonu ile sürekli konuşması bir yolcu tarafından görüntülendi. Görüntülerde kural ihlali yapan şöförün uzun süre, bir eliyle direksiyonu tuttuğu diğer eliyle ise telefonda konuştuğu görüldü.

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