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Bir elde direksiyon, diğerinde telefon

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta bir halk otobüsü şoförünün direksiyon kullanırken uzun süre cep telefonu ile ilgilenmesi, o anda araçta bulunan bir yolcu tarafından görüntülendi

02 Ekim 2017 16:35

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta bir halk otobüsü şoförünün direksiyon kullanırken uzun süre cep telefonu ile ilgilenmesi, o anda araçta bulunan bir yolcu tarafından görüntülendi. 
Sivas\'ta Alibaba ve Mevlana Mahallesi arasında sefer yapan Sivas Belediyesi Özel Halk Otobüsü şoförünün hareket halindeyken bir yandan da cep telefonu ile ilgilenmesi yolcuların dikkatini çekti. Telefonu ile ilgilenen şoförü fark eden bir yolcu, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde bir eli direksiyonda olan şoför diğer eliyle de uzun süre cep telefonuna bakarak ve bir şeyler yazmaya çalışarak aracı otobüsü kullandığı görüldü.

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