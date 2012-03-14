Bir efsane daha internete yenik düştü

T24 - Gazetelerin de desteğiyle ülkemizde efsane haline gelen ve 90′larda neredeyse her ailenin evine giren Britannica ansiklopedisi 244 yılın ardından basımını durdurma kararı aldı.

Pek de şaşırtıcı olmadığını söyleyebileceğimiz bu gelişmenin ardında internet üzerindeki bilginin çok daha kolay erişilebilir ve güncel olması yatıyor elbette. Britannica da bunun farkında ve ilerleyen dönemde basılı yayının getirdiği birikimi internete daha ektin bir şekilde taşıma amacında.

Chicago merkezli Britannica ansiklopedisinin tarihi 244 yıl öncesine dayanıyor. En çok satış yaptığı, en şaşaalı dönemi ise 1990 yılı. O tarihteki 120 bin adetlik set satışına bir daha ulaşılabilmiş değil. İnternetin iyiden iyiye gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla gözden düşmeye başlayan Brittanica, 2010′a gelindiğinde son versiyonu çıkan ansiklopediden ancak 8 bin set satabilmiş. 4 bin kopya da depolarda kalmış. Britannica’nın kaçınılmaz sonunu yaklaştıran unsurlardan biri de Wikipedia. 11 yıldır yayında olan sitede, geçmişe yönelik her türlü içeriğin haricinde günümüz popüler kültürüne ait yalnızca İngilizce dilinde 4 milyonun üzerinde başlık bulunuyor. Bu anlamda Britannica’nın Wikipedia ile rekabet etmesinin zor olduğunu söyleyen şirketin başındaki isim Jorge Cauz, en önemli avantajlarının güvenilirlik olduğunu söylüyor.

Bir ansiklopediden en son ne zaman ve hangi konuyu araştırdığınızı hatırlıyor musunuz?