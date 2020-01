Bir efsane daha gitti; 'Grunge'ın yakışıklı abisi' Chris Cornell hayatını kaybetti!

Rock müziğin efsane isimlerinden, Soundgarden ve Audioslave'in vokali Chris Cornell 52 yaşında hayatını kaybetti. Müzik dünyasında "Grunge'ın yakışıklı abisi" olarak anılan Cornell'in bugün (18 Mayıs 2017) "Rock the Range" festivali kapsamında ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Columbus kentinde sahneye çıkması bekleniyordu.

Associated Press'e (AP) konuşan Cornell'in temsilcisi Brian Bumbery, Cornell'in dün gece (17 Mayıs 2017) konser için gittiği Detroit'te hayatını kaybettiğini açıkladı. Cornell'in "aniden ve beklenmedik" olarak duyurulan ölümü için ailesi kişisel gizliliğe saygı duyulmasını isteyerek, ayrıntıları paylaşacaklarını ifade etti. Polis, intihar şüphesi üzerinde duruyor.

"İnanılmaz bir kayıp"

Led Zeppelin'in gitaristi Jimmy Page, Cornell'in ölümüyle ilgili olarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "İnanılmaz derecede yetenekli, son derece genç, inanılmaz bir kayıp" ifadesini kullandı.

Cornell hakkında

20 Temmuz 1964'te Seattle'da doğan Chris Cornell'in anne ve babası küçük yaşlardayken boşandı; kardeşleriyle birlikte annesinin soyadı olan Cornell’ı kullanmaya başladı. Devam ettiği liseden asi davranışları yüzünden atılmasına ramak kala annesi onu okuldan aldı. Piyano dersleri alan Cornell daha sonraları annesinin ona hediye ettiği baterinin hayatını kurtardığını söyleyecekti. Daha sonra öğrenim gördüğü okulu 15 yaşında bırakan şarkıcının otoriteyle arası iyi değildi ve geçimlerini sağlayan annesine çalışarak yardımcı olmak istiyordu.

Bir süre aşçılık yapan Cornell, bir yandan da müzikle ilgileniyordu. O yıllarda derin bir bunalıma giren ve bir yıl kadar süreyle hiç evden çıkmayan şarkıcı 1984 yılında Kim Thayil ve Hiro Yamamoto’yla birlikte Soundgarden’ı kurdu.

Grammy kazandı

1987 yılında Screaming Life ve 1988’de Fopp isimli EP’leri yayınlayan grup, aynı yıl plak firması SST Records’la anlaşarak ilk debut albümleri "Ultramega OK"i piyasaya sürdüler. Albüm onlara 1990 yılında en iyi metal performansı dalında Grammy ödülü kazandırdı.

Ölüm ve var oluşçuluk temalı sözleri, güçlü sesiyle Cornell, gün geçtikçe hayran kitlesini genişletiyordu. 1991’de müzik marketlerde yerini alan "Badmotorfinger" albümüyle double­platinum alan Soundgarden rock ve metal türündeki gruplar arasında ayrıcalıklı bir yer edinmişti.

Cornell daha sonra Eddie Vedder ile Pearl Jam kurulmadan hemen önce büyük yankı uyandıran Temple of the Dog projesinin içinde yer aldı. Birlikte yayınladıkları albüm çok büyük ilgi gördü ve ikilinin düet yaptığı Hunger Strike ile Temple of the Dog şarkıları unutulmazlar arasına girdi. Alice Cooper ile Stolen Prayer’da yaptığı düetten sonra Cornell, Soundgarden’ın dağıldığını açıkladı.

2001 Rage Against the Machine grubunun gitaristi Tom Morello, bassçısı Tim Commerfold ve davulcusu Brad Vilk ile birlikte Audioslave'i kurdu.

İlk albümleri sadece Amerika’da 3 milyondan fazla sattı ve ikinci albüm Out Of Exile, Billboard listelerine 1 numaradan giriş yaparak büyük başarı kazandı. "Be Yourself", "Doesn’t Remind Me" ve "Your Time Has Come" gibi çok sayıda başarılı single yayınlayan Audioslave, Küba’da verdikleri konserle de büyük sükse yaptı. Zira Küba’da konser veren ilk Amerikalı grup olmuşlardı. Yaklaşık 70 bin kişinin izlediği konser ücretsizdi.

James Bond filmlerinin ilk

Amerikalı erkek vokali

2006 yılında yayınladıkları Revelations’dan çıkan birkaç single Miami Vice soundtrack’inde kullanıldı. Cornell daha sonra solo olarak James Bond filmi Casino Royale’in büyük ilgi gören tema müziğini yaptı. Casino Royale tüm zamanların en çok hasılat yapan James Bond filmi olmuştu ve filmin başarısıyla birlikte şarkı da oldukça popüler oldu. "You Know My Name" adlı çalışma aynı zamanda Amerikalı bir erkek vokal tarafından seslendirilen ilk Bond şarkısıydı.2007 şubatı itibariyle Audioslave’den ayrıldığını açıklayan Cornell ağır bir motorsiklet kazası geçirdi. Ancak her şeye rağmen 1999’dan bu yana merakla beklenen yeni solo albümü Carry On’u tamamladı. Şarkıcı albümden yayınladığı ilk single "No Such Thing" ve İngiltere için seçilen "Arms Around Your Love"ın da aralarında bulunduğu yeni şarkılarını Londra’da verdiği özel bir konser ile tanıttı.

Solo çalışmaları

1999 Euphoria Morning

2007 Carry On

2009 Scream

2011 Songbook

2015 Higher Truth

Soundgarden

1988 Ultramega OK (SST)

1989 Louder Than Love (A&M)

1991 Badmotorfinger (A&M)

1994 Superunknown (A&M)

1996 Down on the Upside (A&M)

2012 King Animal (Seven Four, Republic)

Temple of the Dog

1991 Temple of the Dog (A&M)

Audioslave

2002 Audioslave (Epic, Interscope)

2005 Out of Exile (Epic, Interscope)

2006 Revelations (Epic, Interscope)

Film müziği

1990 Pump Up the Volume - Heretic

1992 Singles - Seasons ve Birth Ritual

1993 True Romance - Outshined

1998 Great Expectations - Sunshower

2000 Mission: Impossible II - Mission 2000

2004 Collateral - Shadow on the Sun

2004 Grand Theft Auto: San Andreas - Rusty Cage

2006 Revelations

2006 "Casino Royale - You know my name

2007 World In Conflict - Shadow on The Sun

2011 Machine Gun Preacher - The Keeper

2012 Live to Rise - The Avengers