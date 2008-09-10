Bir dopingli oyuncu daha

2008 Paralimpik Oyunları'nın 2. dopingli sporcusu, Almanya Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu Ahmet Coşkun oldu.



Almanya milli takımı yetkilileri, Coşkun'dan 23 Ağustos'ta müsabaka öncesinde alınan idrar örneğinde, yasaklı "finasteride" maddesine rastlandığını belirterek, milli sporcunun Almanya'ya gönderildiğini bildirdiler.



Kellik tedavisinde kullanılan "finasteride" maddesi, kortizon kullanımını gizlediği için yasaklı maddeler arasında sayılıyor. Coşkun, paralimpik oyunlardan doping nedeniyle ihraç edilen 2. sporcu oldu.



Dün de erkekler ağırlık kaldırmada Pakistan'ı temsil eden Naveed Ahmed Butt, doping gerekçesiyle oyunlardan çıkarılmıştı.

