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Spor

Bir dönemin yasaklı yöneticisi Saran'dan F.Bahçe'ye 16 milyon lira

F.Bahçe Kulübü ile Sadettin Saran arasında 16 milyon liralık bir reklam anlaşmasına imza atıldı

28 Temmuz 2014 10:35

Bir dönem Fenerbahçe’den ihraç edilen eski yöneticilerden Sadettin Saran, kulüpten alacağı 3 milyon liradan vazgeçmesinin ardından, Şükrü Saracoğlu Stardı’nın kale arkası ve röportaj panosunu 5 yıllığına 13 milyon lira karşılığında kiraladı. Saran ayrıca stattaki en büyük localardan birini de satın aldı.

Fenerbahçe Kulübü ile Sadettin Saran arasında yıllardır süren gerilim sona erdi. Karşılıklı adımlar atılmasıyla tarihi bir reklam anlaşmasına imza atıldı.

Sadetin Saran Fenerbahçe yönetimi tarafından kulüpten ihraç edilmiş. Saran bu karara karşı dava açmış ve mahkemeyi kazanarak kulübe geri dönmüştü. Yargıtay’ın onadığı bu karar sonrası tarihi bir karar daha alındı. F.Bahçe Kulübü ile Sadettin Saran arasında 16 milyon liralık bir reklam anlaşmasına imza atıldı.

Saran, kulüpten alacağı olan 16 milyon liranın 3 milyon lirasını F.Bahçe’ye bağışladı. Geri kalan 13 milyon lira için de sarı lacivertli kulüple reklam anlaşması yaptı.

Hürriyet’te Ahmet Ercanlar’ın haberine göre, işte o 5 yıllık reklam ve sponsorluk anlaşmasının ayrıntıları...

 

KAP’a bildirilmedi

 

Reklam ve sponsorluk anlaşmaları Şükrü Saracoğlu Stadı’nın kale arkası ve röportaj panolarının bulunduğu bölümün markalamalarını içeriyor.

Bunun dışında Saran, sarı lacivertli kulüpten tahvil de satın aldı. Bir de Aziz Yıldırım’ın da onayıyla Şükrü Saracoğlu’ndaki 4 büyük locadan birinin sahibi oldu. Bu bölümde Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un da locaları var, bilindiği gibi Sadettin Saran’ın daha önceki normal locası kulüpten ihraç edildiği için geri alınmıştı.

Bu arada Fenerbahçe’nin dernek üzerinden yaptığı anlaşmayı KAP’a bildirmemesinin nedeni 8.8 milyon Euro’luk rakamın altındaki anlaşmaların KAP’a bildirme zorunluluğunun bulunmaması olduğu öğrenildi.

 

Işık yakmıştı

 

Aziz Yıldırım olağan kongre öncesi yaptığı açıklamada, kulübe dönmek isteyenlere itiraz etmeyeceklerini dile getirerek bir anlamda Sadettin Saran’a yeşil ışık yakmıştı.

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