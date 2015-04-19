Bir dönemin efsane kulübü Altay 3. Lig’e düştü

2010-2011'de PTT 1. Lig'e veda eden Altay, Spor Toto 2. Lig'deki 4. sezonunda istediği sonuçları alamadı. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Altay, deplasmanda Kocaeli Birlikspor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen bitime 2 hafta kala 3. Lig'e düştü.

Puanını 27'ye yükselten Altay'ın düşme hattının hemen üzerindeki Kahramanmaraşspor'un, puanını 34'e çıkarmasıyla ligde kalma umudu kalmadı.

Ntvspor'daki habere göre, siyah beyazlı ekip, son galibiyetini 19 Ekim 2014'te Nazilli Belediyespor karşısında almıştı.

Süper Lig'de en fazla yer alan ekiplerden

En son 2002-2003'te Süper Lig'de yer alan Altay, 2003-2004'ten 2011-2012 sezonuna kadar mücadele ettiği PTT 1. Lig'de 4 kez play-off oynamasına rağmen Süper Lig'e çıkamadı.

2005-2006 ve 2006-2007'de play-off finallerinde Süper Lig'e yükselme şansını kaçıran Altay, 2010-2011'de ise İstanbul'daki Yükselme Grubu'nda son maçında Konyaspor'la 2-2 berabere kalmış ve adını Süper Lig'e yazdıramamıştı.

Altay, 2009-2010 sezonunda da play-off ilk maçında Kasımpaşa'ya penaltılarla elenmişti.

1959'da Profesyonel Futbol Ligi'nin başladığı Milli Lig'den itibaren İzmir'i 1982-1983 sezonuna kadar kesintisiz 1. Lig'de temsil eden Altay, toplamda Süper Lig'de geçirdiği 41 sezonla, Trabzonspor ile ligde en fazla mücadele eden takımlar içinde 5. sırada bulunuyor.