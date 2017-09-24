"Bir dönem 'FETÖ'cü polisleri ABD'ye götüren isim şimdi Erdoğan'ın ekibinde"

Gülen cemaatine mensup polislerin ABD'ye gittiklerinde 'öğretim gördükleri' iddia edilen Utah Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Enstitüsü'nde öğretim görevlisi Hakan Yavuz'un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekibine dahil edildiği öne sürüldü.

Oda TV'de yer alan iddiada, "ABD'lilere Gülen propagandası yapan, Fethullahçı polisleri ABD'ye taşıyan, Gülen için birçok makale ve konferans düzenleyen Yavuz şimdi aynı ABD'lilere Gülen'in kötülüklerini anlatacak" ifadesine yer verildi.

Oda TV'de "Bir dönem FETÖcü polisleri ABD'ye götüren isim şimdi Erdoğan'ın ekibinde" başlığıyla yayımlanan haber aynen şöyle:

Adı Hakan Yavuz.

Bir dönem Emrullah Uslu da dahil, FETÖcü polislerin ABD’ye gittiğinde “öğretim gördükleri” Utah Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Enstitüsü’nde öğretim görevlisi.

Hatırlanırsa Genelkurmay Başkanlığı'ndan çalınan Andıç belgesi, Orgeneral Yaşar Büyükanıt hakkında karalayıcı köken çalışması ve darbe günlükleri hep Utah üzerinden Türkiye'ye servis edilmişti. Söz konusu servisleri yapan polislerin Hakan Yavuz'un öğrencileri olduğu ortaya çıkmıştı.

Arası açıldı

Hakan Yavuz bir dönem FETÖ’yle aynı karede bulunmaktan hiç çekinmedi. FETÖ’nün kapatılan Zaman gazetesinde yazılar yazdı. FETÖ’yü savunan akademik çalışmaları yayınlandı. FETÖ’nün düzenlediği konferanslarda baş konuşmacı oldu.

Fethullahçılar ile yakın ilişkiye sahipti. Utah Üniversitesi’ne giden FETÖ’ye yakın pek çok ismin hocalığını yapan Yavuz’un daha sonra FETÖ’yle arası açıldı.

Fethullahçılar hakkında söylediği olumsuz sözlerle FETÖ’nün hedefi oldu. Bir dönem Utah’ta öğrencisi olan Emrullah Uslu’nun servis ettiği belgelerle hedef haline getirildi.

Açıklamalarını Reuters yayınlamıştı

Oysa Yavuz. Fethullahçıların Abant Platformu’nun Washington toplantılarına konuşmacı olarak katılmış, "yeni Türkiye" sürecine aktif destek vermişti.

Hakan Yavuz, “Gülen Hareketi: Türk Püritanlar” isimli makalesinde Fethullah Gülen’i sosyal çığır açan birisi (social innovator) olarak tanımlamıştı. Yavuz, "İstikrarlı bir Türkiye için İslami değerlerle Kemalist siyasi sistem arasında bir denge gerekir. Gülen hareketi bu dengeye bir ulaşma yolu sunuyor." dahi demişti. Yavuz "Laik Devlet ve Fethullah Gülen Hareketi", "İslam Aydınlanmasına Doğru: Gülen Hareketi" gibi kitapları da kaleme almış, Gülen'i övmüştü.

Bir dönem Gülen'i öven kitaplar yazan, konuşmalar yapan Yavuz, adeta FETÖ'cülerin ABD'deki PR'cısı olmuştu.

Erdoğan'la aynı toplantıda

Aradan çok zaman geçti…

FETÖ’yle arası açıldıktan sonra Yavuz, Fethullahçıların iç yüzünü anlatan açıklamalarda bulundu. FETÖ'ye yönelik eleştirilerle kamuoyunda yer almaya başladı.

Ve...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son ABD ziyareti sırasında New York’da Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) üyelerini kabul etti.

SETA’nın ABD’deki ofisinde hizmet veren Türk ve Amerikan bilim adamı ve araştırmacılarının yer aldığı toplantıda Hakan Yavuz'un da yer alması dikkat çekti.

ABD'lilere Gülen propagandası yapan, Fethullahçı polisleri ABD'ye taşıyan, Gülen için birçok makale ve konferans düzenleyen Yavuz şimdi aynı ABD'lilere Gülen'in kötülüklerini anlatacak.

İşte o kare: