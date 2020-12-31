Bir doktor daha Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lokman Öztürk Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. 65 yaşındaki 3 çocuk babası Öztürk, 2012 yılından bu yana Ege Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapıyordu.

Türkiye'de 300'den fazla sağlık çalışanının hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüs salgını İzmir'de bir doktoru daha hayattan kopardı.

2012 yılından bu yana Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüten 65 yaşında ve 3 çocuk babası Öztürk'ün vefatını İzmir Tabip Odası duyurdu. Açıklamada, "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lokman ÖZTÜRK'ü COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.