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Bir doktor daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

15 Ağustos 2020 19:41

Şanlıurfa’da özel bir klinikte görev yapan 46 yaşındaki Dr. Abdurrahman Demir, Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Viranşehir ilçesindeki özel bir klinikte görev yapan Dr. Abdurrahman Demir (46), bir süredir Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavi görüyordu. Bugün durumu ağırlaşan doktor, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uzun yıllardır Viranşehir’de görev yaptığı öğrenilen doktorun ölümü, ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

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