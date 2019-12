Bir doğalgaz faciası da İstanbul'dan

7 üniversite öğrencisi doğalgazdan öldü

Tesisata müdahale edilmiş

Fatih’te 78 yaşındaki kadın ile yürüme engelli kızı, evlerinde ölü bulundu. Beyceğiz Mahallesi Müezzin Bilal Sokak 19 numaradaki apartmanın 4. katına gelen Adnan İleri, dairenin kapısını açamayınca çilingir yardımıyla açtırarak içeriye girdi.Adnan İleri, evde annesi Zübeyde İleri (78) ile yürüme engelli kızı Ayten İleri’nin (49) cansız bedenleriyle karşılaştı.Fatih Cumhuriyet savcısı ile polis ve İGDAŞ ekipleri, doğalgaz kullanılan evde inceleme yaptı.Savcı, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, bir patlama ya da parlamanın söz konusu olmadığını belirterek, olayın doğal gazdan kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusunda şu an bir şey söylenemeyeceğini, durumun otopsiden sonra netlik kazanacağını bildirdi.İGDAŞ, Fatih’te anne-kızın ölü bulunduğu evdeki ilk incelemede, "doğalgaz tesisatına müdahale edildiği, havalandırma menfezinin iptal edildiği ve bacalı kombi cihazının bakımının yapılmadığının tespit edildiğini" bildirdi.İGDAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, bugün akşam saatlerinde Fatih Beyceğiz Mahallesi Müezzin Bilal Sokaktaki 19 numaralı binanın 5 numaralı dairesinde iki vatandaşın hayatını kaybettiği hatırlatıldı.Olay yerine giden İGDAŞ 187 doğalgaz acil ekibinin ilk incelemesinde, doğalgaz tesisatına İGDAŞ’ın bilgisi dışında müdahale edildiği, havalandırma menfezinin iptal edildiği ve bacalı kombi cihazının bakımının yapılmadığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, "Ölüm olayının nedeni henüz belirlenmemiş olup, kesin sebep otopsi sonucunda belirlenecektir" denildi.Açıklamada, bu akşam saat 18.30’da Sarıgazi Meclis Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi Duman Sokak No: 6/2 adresinde bir zehirlenme daha meydana geldiği ve bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.İGDAŞ 187 doğalgaz acil ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, banyodaki mutfak tüpünden ve evin salonunda bulunan katalitik sobadan gaz sızıntısı olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi: "Olayın doğalgazla ilgisi bulunmamaktadır. Zehirlenme olayına, LPG tüpünden sızan gazın sebep olduğu düşünülmekte olup, olayla ilgili incelemeler devam etmektedir. Her iki olayda da hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı dileriz."