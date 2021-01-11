Bir dizi başarısızlık, nasıl protestocuların Kongre binasına girmesine yol açtı?

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ABD’de Donald Trump yanlısı protestocular geçen hafta ülkenin en sıkı korunduğu düşünülen binalarından Kapitol’e, Kongre'ye ev sahipliği yaptığı bir oturum sırasında rahatlıkla girdi

Binaya giren saldırganlar sebebiyle Joe Biden'ın başkanlığını resmileştirecek oturum durduruldu, Kapitol kilit altına alındı, ofislerden bilgisayarlar çalındı.

New York Times, isyancıların Kongre binasına girmeyi başarmasına bir dizi başarısızlıkların yol açtığını ifade etti.

Gazetenin haberine göre Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Kapitol'un korumasının yeterli olmayacağını anladıklarında D.C. Ulusal Muhafızları'ndan destek istedi. Ulusal Muhafızlar, talebin Kapitol Polisi tarafından gelmesi gerektiğini söyledi.

Kısa süre sonra Kapitol Polisi Şefi Steven Sund'un da Ulusal Muhafızlar'dan destek istediği belirtildi.

ABD basınında yer alan habere göre Trump destekçilerinin düzenleyeceği protestonun uzun zamandır bilinmesine rağmen Kapitol ve Metropolitan polisi sadece trafik kontrolü için çarşambadan önce Ulusal Muhafızlar'dan destek istedi. Bu sebeple Ulusal Muhafızlar hazırda beklemediği için ek kuvvetler saldırı günü Sund'un talebinden 4 saat sonra geldi.

NYT, Trump'ın olayların meydana geldiği geçen çarşamba günü başkentte bir miting düzenlemesinin de ateşleyici rol oynadığı değerlendirmesinde bulundu.

Gazete, saldırının aynı zamanda yetkililerin Kapitol Binası'nı korumak için koordineli bir planı olmadığını gösterdiğini ifade etti. Sayısız protesto çağrısına rağmen federal kurumların veya Kapitol Polisi'nin ciddi bir uyarı yayımlamadığı aktarıldı.

Geçen hafta çarşamba günü Trump yanlısı binlerce protestocu, Biden'ın seçim zaferini resmileştirecek oturum gerçekleştirilirken Kongre binasının çevresini kuşatmıştı. Bir grup protestocu Kongre'ye ev sahipliği yapan Kapitol Binası'nın içine girdi. Olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti. Kapitol'de güvenlik sağlandıktan sonra oturum devam etti ve Biden'ın zaferini resmileştiren Seçmenler Kurulu oyları sayıldı. Olaylardan sonra Demokratlar Trump'ı görevden almak için harekete geçti.