Bir dev daha küçüldü

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Japonya, geçen yıl son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,3 daraldı. Böylece, ekonomi 1974 yılındaki petrol krizinden bu yana en büyük küçülmeyi yaşadı.



Ekonomide yıllık bazda daralma ise yüzde 12,7 oldu.



Japonya ekonominin ihracata bağımlılığı ve iç talebin zayıflığı, daralmanın diğer büyük ekonomilerden daha keskin yaşanmasına neden oldu.



Japonya'da ihracatçılar üretimi azaltıyor, birçok şirket işçi çıkarıyor ve perakendecinin satışları düşüyor. Ekonomistler ise halen ekonomide iyileşme belirtisi görülmediğini belirtiyorlar.

