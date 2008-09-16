Bir dev daha iflasın eşiğinde

ABD'li Lehman Brothers'ın iflasını açıklaması ve Merrill Lynch'in satılmasının ardından küresel krizin sıradaki kurbanının bir zamanlar dünyanın en büyük sigorta şirketi olan American

International Group (AIG) olacağı tahmin ediliyor.



Hisseleri dün New York Borsası'nda yaklaşık yüzde 61 değer kaybeden AIG'nin değeri bu yıl yaklaşık yüzde 92 düştü. AIG'nin merkezinin bulunduğu New York eyaletinde yetkililer, şirkete 20 milyar dolar kredi sağlarken, şirketin uzun vadede kurtarılmasının ek sermayeye

bağlı olduğu belirtildi.



Bu arada, ABD Merkez Bankası'nın (FED), JPMorgan Chase ve Goldman Sachs'tan AIG'ye 70 ila 75 milyar dolarlık kredi desteği sağlanmasını istediği kaydedildi.



Moody's AIG'in notu iki kademe düştü



Öte yandan, Moody's AIG'nin notunu iki kademe düşürerek "Aa3"ten "A2"ye, Standard & Poor's üç kademe düşürerek "AA-"den "A-"ye ve Fitch ise iki kademe indirerek "AA-"den "A"ya çekti.



AIG'nin kredi notunun halen yatırım yapılabilir seviyesinde olmasına rağmen, bu kredi derecelendirme kuruluşlarının AIG'nin notunu daha da düşürebileceği belirtildi. AIG'nin notunun düşürülmesinin, şirketi daha fazla teminat göstermeye zorlayacağı ve sigorta sözleşmelerinin geçersiz olmasına yol açabileceği, bunun da şirketin varlığını tehdit edebilecek zincirleme tepkiye sebebiyet verebileceği yorumları yapılıyor.



AIG'nin küresel müşteri tabanının çok büyük olması nedeniyle batmasının, iflas eden Lehman Brothers ya da Bear Stearns ile mali olarak sıkıntı çeken Wachovia Bank ya da Washington Mutual gibi bankaların başarısız olmasının yaratacağı sarsıntıdan çok daha büyük sonuçları olacağı kaydediliyor.



Küresel kredi krizi nedeniyle AIG, son üç çeyrekte yaklaşık 25 milyar dolar zarar etti. AIG İngiltere'de en çok ünlü İngiliz futbol kulübü Manchester United'ın sponsoru olarak tanınıyor.



Bu arada, Standard & Poor's'un kredi notunu "junk" seviyesine (riskli düzey) indirdiği ABD finans şirketi Washington Mutual'ın hisseleri de yüzde 27 değer kaybetti.

