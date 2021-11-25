Bir depo benzinin fiyatı 55 lira zamlandı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) dün akaryakıta yeni zamlar geldiğini duyururken; benzinin litresine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş ve LPG otogaza ise 65 kuruş zam geldi.
Gazete Duvar'da yer alan habere göre akaryakıt fiyatlarına gelen son zamların ardından 55 litrelik bir depoyu doldurmanın maliyeti 50-55 lira arttı.
Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 8,65 liradan 9,67 liraya, Ankara'da 8,72 liradan 9,74 liraya, İzmir'de ise 8,74 liradan 9,76 liraya yükseldi.
Motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 8,69 liradan 9,75 liraya, Ankara'da 8,77 liradan 9,83 liraya, İzmir'de ise 8,79 liradan 9,85 liraya yükseldi.
LPG Otogazın litre satış fiyatı ise İstanbul’da ortalama 7,56 liradan 8,21 liraya, Ankara’da 7,64 liradan 8,29 liraya, İzmir’de ise 7,66 liradan 8,31 liraya yükseldi.