T24 - Mehmet Yılmaz, KCK operasyonları kapsamında gazetecilerin “haber vermek ve haber yapmak” gibi iki yeni terör suçu icat edilerek tutuklandığını söyledi. Yılmaz, "Öyle görünüyor ki yakında sadece hükümetin yazılmasından hoşlandığı haberleri yazanlar bu mesleği yapabilecekler!" dedi.





Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Yılmaz'ın "Bir demokraside böyle bir suç olmaz" başlığıyla yayımlanan (22 Aralık 2011) yazısı şöyle:





Bir demokraside böyle bir suç olmaz





KCK’ya yönelik operasyonun “yeni dalgasında” bazı gazeteciler de gözaltına alındılar.



Aralarında Özgür Gündem gazetesi, Birgün gazetesi, Vatan gazetesi ve AFP ajansının muhabirlerinin de bulunduğu çok sayıda gazeteci!





Hükümet yetkilileri elbette bu tutuklamaların “gazetecilik faaliyeti ile ilgili olmadığını, gazetecilerin terörist faaliyetler nedeniyle gözaltına alındıklarını” söyleyeceklerdir.





Ama gözaltına alınmalarına neden olan gerekçe doğrudan gazetecilik faaliyetleri ile ilgili.

Gazetecilerin gözaltına alınmalarının nedeni “merkezi yurtdışında olan örgütün medya kuruluşlarına haber vermek ve örgüt yönlendirmesiyle haber yapmak” olarak açıklanıyor.





Böylece “haber vermek ve haber yapmak” gibi iki yeni terör suçu icat edilmiş oluyor ki dünyanın demokratik bütün ülkelerinde bu tutum, basın özgürlüğüne yönelik bir tehdit ve kısıtlamadır.





Gazetecinin yazdığı haberin doğru olmaması, haberin bir terör örgütünün yayınında kullanılmış olması bu durumu değiştirmez.





Gazeteciler bu haberleri ile bir terör eyleminin gerçekleşmesine katkıda bulunmuşlar mı, terör örgütünün emir-komuta zinciri içinde o eylemin herhangi bir aşamasında görev almışlar mı? Bir terör suçundan söz edecek isek bunlara bakmamız gerekir.





“O haberi niye yazdın, bu haberi neden o gazeteye verdin” gibi suçlamalar demokratik ülkelerde değil, ancak diktatörlüklerde olabilir.





Türkiye, öyle bir yere doğru gidiyor ki artık özgür basın faaliyetinden söz edebilmemiz giderek olanaksızlaşıyor.





Öyle görünüyor ki yakında sadece hükümetin yazılmasından hoşlandığı haberleri yazanlar bu mesleği yapabilecekler!





