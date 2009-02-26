Bir de Murat Kekilli’nin şarkısı vardı

Murat Kekilli'nin şarkısı 'Bu akşam ölürüm'ün de insanları intihara sürüklediği ileri sürülüyordu.





Reha Muhtar’ın “Türkiye’nin ilk ve tek anchormanı” sloganı ile Show TV ana haber bültenini sunduğu dönemde, müzik kanallarında Adanalı Murat Kekilli’nin, ‘Bu akşam ölürüm’ adlı şarkısı dönüyordu.



O şarkının sözleri şöyleydi:



Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz

Sen bile tutamazsın yıldızlar tutamaz

Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden

Gözlerin beni tutamaz



Düşlerinde büyürüm kâbusun olur ölürüm

Bir şiir yazarım bir türkü söylerim

Bir sen olurum bir ben ölürüm

Bu akşam ölürüm sırf senin için

Beni ölüm bile anlamaz



Murat Kekilli, klibin sonunda kendini boşluğa bırakıyordu. İşte bu sahne Reha Muhtar’ı çıldırtmıştı. Muhtar, yayına telefonla bağlanan sanatçıya “Kekilli misin, mekilli misin” diyerek azarlayıp, şarkının insanları intihara teşvik ettiğini ileri sürüyordu. Basın yayın organlarında o günlerde bu şarkıyı dinleyip intihar edenlerin olduğuna dair haberler yer alıyordu. Şarkının yasaklanması bile gündeme gelmişti. Bazı radyolar şarkıya ambargo koymuş, çalmama kararı almışlardı.



Aradan zaman geçti, Murat Kekilli ve şarkısı neredeyse unutuldu. Reha Muhtar köşe yazarı oldu. Ahmet Kaya’nın mezarı ise hala Fransa’da...

