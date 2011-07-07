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Spor

Bir darbe de Eskişehirspor'dan

Şike soruşturmasında Eskişehirspor, Teknik Direktör Bülent Uygun, Sportif Direktör Ümit Karan ve futbolcu Mehmet Yıldız'ın sözleşmelerini fesh etme kararı aldı

07 Temmuz 2011 03:00

T24 - Eskişehirspor Kulübü yönetimi, futboldaki şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan teknik direktör Bülent Uygun, eski futbolcu ve sportif direktör Ümit Karan ile gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan yeni transfer Mehmet Yıldız ile ilgili kararı 11 Temmuz'daki yönetim kurulu toplantısında verecek.


Eskişehirspor 2. Başkanı Mesut Hoşcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltına alınan teknik direktör Uygun, eski futbolcu ve sportif direktör Karan ile yeni transfer Yıldız'ın sözleşmelerini 3 Temmuz'da dondurma kararı aldıklarını anımsatarak, yönetim olarak tutuklanmaların ardından son durumu gözden geçirdiklerini kaydetti.


Kulüp yönetimi olarak tutuklanan Uygun ve Karan ile gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan futbolcu Yıldız ile ilgili kararı 11 Temmuz'da yapacakları yönetim kurulu toplantısında alacaklarını ifade eden Hoşcan, ''Sözleşmesi dondurulan futbolcu Mehmet Yıldız, kampta bulunan takıma şu anda dahil edilmedi. Her şey 11 Temmuz'da netlik kazanacak. Bunu o tarihte kamuoyuna duyuracağız. Bunun dışındaki haberler ve bilgiler doğru değildir'' dedi.



Fesh edecek iddiası


Eskişehirspor, şike soruşturmasında tutuklanan Teknik Direktör Bülent Uygun ve Sportif Direktör Ümit Karan ile gözaltına alınıp serbest bırakılan futbolcu Mehmet Yıldız’ın sözleşmelerini fesh etme kararı aldığı iddia edildi.


Şike soruşturmasında Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Sportif Direktör Ümit Karan ve futbolcu Mehmet Yıldız gözaltına alınmıştı.


Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Bülent Uygun ve Ümit Karan tutuklanırken, Mehmet Yıldız ise serbest bırakılmıştı.


 

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