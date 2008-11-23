Bir darbe de Aliağa'dan



Hafta içinde Efes Pilsen'e yenilen Fenerbahçe Ülker, 7. haftada konuk olduğu Aliağa PETKİM'e de 82-71 mağlup oldu.



Beko Basketbol Ligi'nde Aliağa PETKİM, Fenerbahçe Ülker'i 82-71 yendi.



Müsabaka karşılıklı sayılarla başladı ve Fenerbahçe Ülker, 5. dakikayı 11-7 önde geçti. Bu dakikadan sonra Davis ile etkili olmaya çalışan evsahibi ekip karşısında Mirsad ile sayılar bulan Fenerbahçe Ülker, üstünlüğünü sürdürdü. Periyodun son dakikasında Davis ile 6 sayı bularak farkı kapatan Aliağa PETKİM, ilk periyodu 28-24 geride tamamladı.



Wilmont ve Davis'in sayılarıyla 2. periyoda etkin başlayan İzmir ekibi, periyodun 2. dakikasını 32-30, 4. dakikasını ise 40-35 önde geçti. Sarı-lacivertliler, Aliağa PETKİM karşısında hücumda isabetli şut bulmakta zorlandı. Periyodun bitimine 3.5 dakika kala Davis'in faul atışlarından bulduğu sayılarla 9 sayı farka ulaşan Aliağa PETKİM (47-38), karşılaşmanın ilk yarısını 52-44 önde bitirdi.



Karşılaşmanın ikinci yarısına Smith'in üstüste bulduğu 3 sayılık basketlerle başlayan Fenerbahçe Ülker karşısında evsahibi takım Davis ile etkinliğini sürdürdü. Aliağa PETKİM, Davis ile bulduğu sayılarla periyodun bitimine 2 dakika kala 14 sayılık farka ulaştı: 66-52. Bu dakikadan sonra Smith ve Oğuz ile sayılar bulan Fenerbahçe Ülker, aradaki farkı azaltamadı ve 3. periyodu 69-57 geride tamamladı.



Oğuz'un pota altından bulduğu basketle son periyoda başlayan Fenerbahçe Ülker'de Damir Kaan, üstüste attığı 3 sayılık basketlerle maçın bitimine 6 dakika kala farkı 8 sayıya dek düşürdü: 65-73. Ancak Davis'in etkili oyunuyla son 3 dakikaya 11 sayı farkla 78-67 önde giren Aliağa PETKİM, karşılaşmadan 82-71 galilp ayrıldı.



Bu sonuçla Fenerbahçe Ülker, ligde üstüste 2. yenilgisini aldı.



Karşılaşmadan sonra galibiyetten dolayı büyük sevinç yaşayan evsahibi takım taraftarlarından kimileri sahaya indi. Güvenlik güçlerinin tribüne göndermek istediği taraftarlardan biri yere düştü ve sedyeyle dışarıya çıkarıldı.



ALİAĞA PETKİM: 82 - FENERBAHÇE ÜLKER: 71

Salon: Aliağa ENKA

Hakemler: Aytuğ Ekti xxx, Altuğ Köselerli xxx, Serkan Sert xxx

Aliağa PETKİM: Reese xx 22, Davis xxxx 36, Reha xx 2, Fatih xx 6, Wilmont xxx 16, Hakan xx, Barış xx, Bora xx

Fenerbahçe Ülker: Green xx 3, Mirsad xx 13, Damir Kaan xx 14, Vidmar xxx 17, Preldziç xx 4, Ömer x, Rasim x, Hakan x, Oğuz xx 7, Smith xx 13

1. Periyot: 24-28

Devre: 52-44 (Aliağa PETKİM lehine)

3. Periyot: 69-57

Beş Faulle Çıkan: Vidmar 38.42 (Fenerbahçe Ülker)

