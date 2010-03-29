Bir dakikadan az süren maç

T24 - Bulgaristan'da yapılan 3. lig maçı, takımlardan birinin oyuncu sayısı 6'ya düşünce, 1 dakikada dolmadan sona erdi.





Balkan Belogradchik takımının teknik direktörü Emil Georgiev, konuk ettikleri Gigant Belene takımının, sakat ve cezalı futbolcularının çokluğu nedeniyle sahaya 7 oyuncuyla çıkabildiğini ve maçın daha ilk dakikası dolmadan sona erdiğini bildirdi.



Momchil Vraikov'un daha ilk dakikada sakatlanması üzerine, hakemin, Gigant Belene'nin oyuncu sayısı 6'ya düştüğü için maçı durdurduğunu belirten Georgiev, "Üzüldük, çünkü devre arasından sonra sahamızdaki ilk maçımızdı. Taraftarlarımız, yağmura rağmen bizi desteklemeye gelmişti. Maça iyi hazırlanmıştık, futbol oynamak istemiştik. Bu bir utanç" dedi.



Balkan Belogradchik takımı, 3-0 hükmen galip sayıldı.



Öte yandan, geçen yıl Ekim ayında, yine oyuncu sayısı 6'ya düşen Giant Belene'nin Chavdar Byala Slatina'yı konuk ettiği maç, 4 dakikada sona ermişti. Belene takımı, bu maça da sakat ve cezalı oyuncuları nedeniyle 8 futbolcuyla çıkmıştı. Maçın ilk 4 dakikasında 2 oyuncusu daha sakatlanan ev sahibi takım, hakeme düdük çalmaktan başka çare bırakmamıştı.



Bulgaristan Futbol Federasyonu'nun kuralları gereği, bir maçın devam edebilmesi için iki takımın da oyuncu sayısının en az 7 olması gerekiyor.