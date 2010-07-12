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Dünya

'Bir daha yanınızda güzel kızlar da getirin'

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi Akdeniz Forumu'nda, bölge ülkelerinin diplomatlarına böyle seslendi.

12 Temmuz 2010 03:00

T24 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi Akdeniz Forumu'nda, bölge ülkelerinin diplomatlarına böyle seslendi.


İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi Millano'da düzenlenen Akdeniz Forumu toplantısında, bölge ülkelerinin diplomatlarına seslenerek 'Bir dahaki sefere yanınızda güzel kızlar getirin' telkininde bulundu.

Bu yıl üçüncüsü yapılan Akdeniz Forumu'nun açılış toplantısında bir konuşma yapan Berlusconi Avrupa ve Akdeniz ülkeleri arasında diyalog başlattığına değinerek 'Meşhur bir politika başlattım. Çok ayrıcalıklı bir politika' dedi.

Berlusconi Akdeniz ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen büyükelçilere seslenerek, bir dahaki sefere yanlarında güzel kızlar getirmelerini istedi.


Güzel kızı takdir ederiz, çünkü...

"Güzel kızlarla gurur duyduğunuzu biliyorum" diye konuşmasına devam eden Berlusconi, "Güzel kızları takdir ederiz, çünkü Latin'iz' diye konuştu.


Ben artık Play-old oldum

Sözlerine 'Ben artık playboy değil playold* oldum. Ama yine de estetik duygumu ifade etme imkanına sahip olmak, benim için önemli' diye konuştu.

Dünya Şampiyonu olan İspanya'nın da bir Akdeniz ülkesi olduğunu belirften Berlusconi Akdeniz'in tek bir bölge olduğunu belirterek şampiyonluğun bütün Akdeniz'in şampiyonluğu olduğunu söyledi.

* Playboy kelimesinin sonundaki 'çocuk' ifadesini, 'yaşlı' ifadesi ile değiştiriyor.

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