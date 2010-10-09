T24 - Alman meslektaşlarıyla birlikte Almanya-Türkiye maçını izleyen Başbakan Erdoğan alınan sonuçtan memnun kalmayınca tepkisini bu sözlerle ortaya koydu.



Türkiye maçını Olimpiyat Stadı’nda izleyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sergilenen futbol ve alınan sonuçtan hiç memnun kalmadı. Vatan gazetesinde yer alan habere göre; Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff ile Başbakan Angela Merkel ile birlikte karşılaşmayı izleyen Erdoğan’ın alınan farklı yenilginin ardından “Bir daha Berlin’e gelmem” diyerek tepkisini ortaya koyduğu öğrenildi.





‘Güle güle Türkiye’



Berlin Olimpiyat Stadını dolduran Alman taraftarlar Mesut Özil’in golüyle 2-0 öne geçtikten sonra 82. dakikadan itibaren ‘Güle Güle’ anlamına gelen ‘auf wiedersehen’ tezahüratlarıyla stadı inlettiler. Almanlar, 3-0’dan sonra ise stadı terk etmeye başlayan gurbetçi vatandaşlarımıza tekrar ‘auf wiedersehen’ tezahüratlarıyla stattan yolcu ettiler.





MUSTAFA DENİZLİ: 25 yılın en kötüsü



Bu sonuç Almanya’nın galibiyeti değil, Türkiye’nin mağlubiyeti peşinen kabul etmesidir.. Biz korkularımızdan arınmak için 50 yıl çabaladık.. Ama çıkardığımız kadro ve sahadaki görüntümüz, en kötü dönemindeki Almanya’ya karşı farkı kaçınılmaz kıldı..



Kalemize bu kadar yakın oynamak, ilk yarıda rakip kaleye gitme imkanı tanımadı bize.. Bu şekilde gol ancak tesadüflere bağlı kalırdı.. Nitekim öyle oldu.. Halil ile başlamak belki stratejik açıdan doğruydu.. Almanya - Türkiye



Ama bu kadroda Türkiye’yi rakip sahaya taşıyacak, 3. bölgede tehlike yaratacak en etkili isim Sercan’dır.. Sürati ve topa sahip olduğu zaman ağır Alman defansı arasında iş yapabilirliği ile en azından 2. yarıya onunla başlamamız kaçınılmazdı..



Hiddink bu taktikle belki topa sahip olmayı düşündü ama rakip kaleye gitmiyorsan topa sahip olmak bize birşey kazandırmaz.. Sadece hata yapma ihtimalini arttırır.. Ne Almanya şu an itibarıyla bu skoru hakeden bir Almanya.. Ne de son 20-25 yılda geldiği çizgisiyle Türkiye bu skoru hakeden bir takım.. Koca takımda biraz Servet biraz da Hamit işini yaptı.. 2 kişiyle bir takımın ayakta kalması mümkün değildi, nitekim kalamadık.. Şimdi “Özer’in ilk 11’de ne işi var?” gibi sorular sorup genç bir futbolcuyu rencide edecek bir tutum içinde olmak istemiyorum.. Ama eski, karanlık yıllarımızı hatırlatan bir futbol sergiledik.. Esas düşünülmesi gereken bu!







