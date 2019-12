'Bir daha banka almam'

Bir dönem Yapı Kredi’yi elinde bulunduran Çukurova Grubu'nun patronu Karamehmet, “Bu alanda var olamamak beni üzüyor ama tekrar finansa girmeyi düşünmüyorum” dedi.



Bir dönem Pamukbank ve Yapı Kredi Bankası'nı elinde bulunduran Çukurova Grubu'nun patronu Mehmet Emin Karamehmet, bugün elinde hiçbir finans kuruluşu olmamasından dolayı mutsuz olduğunu söyledi.



Ancak Karamehmet, "Evet, bu alanda var olamamak beni gerçekten üzüyor, ama bugün böyle bir fırsat çıksa bile tekrar finans alanına girmeyi düşünmüyorum. Başka alanlarda var olmaya devam edeceğiz." dedi.



İzmir'de grubun sanayi lokomotifi BMC fabrikasında yeni yatırımlar konusunda açıklamalarda bulunan Mehmet Emin Karamehmet, bugün GSM operatörü Turkcell benzeri yeni bir yatırım fırsatının peşinde olmadıklarını kaydetti. Zaman gazetesinin haberine göre Karamehmet,

"Holding olarak şu sıralar süper bir yatırım peşinde değiliz. Zaten şartlar da çok buna uygun değil. Ama, bir yandan da mevcut işlerimizi nasıl büyütürüz, ona bakıyoruz. Örneğin BMC'nin savunma sanayiine yönelik işlerini artırmaya çalışıyoruz. Son ihalede 300 milyon Euro'luk işi aldık. Bu, aynı zamanda gurur duyduğumuz bir iş. Türk mühendisinin ve sanayisinin kendi emeği ile geliştirdiği araçlar NATO ülkelerine de satılabilecek düzeyde. Çukurova Holding olarak ülkemizin milli menfaatleri doğrultusunda her türlü desteği ve fedakarlığı yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.



Mehmet Emin Karamehmet, 2010 yılının grup açısından daha iyi bir yıl olacağını, hedeflerin de gelecek yıla odaklı olarak belirlendiğini ifade etti. Türkiye'de krizin henüz sona ermediğini, dünyada da global krizin etkilerinin bu yıl içinde görülmeye devam edeceğini vurgulayan işadamı, gelecek yıl krizden çıkış yönünde hareket bekliyor: "Türkiye ve dünya zorlu bir dönemden geçtikten sonra hep düzeliyor. Bu sene biraz daha dibe vurulacak diye düşünüyorum. En azından etkileri açısından öyle, işten çıkarmalar vs. olur. Gelecek yıl daha düzgün bir yıl olacak, Türkiye açısından." Forbes dergisinin araştırmasına göre önceki yıl 4,3 milyar dolar servetle Türkiye'nin en zengin işadamı olan Mehmet Emin Karamehmet'in serveti geçen şubat ayında 2,8 milyar dolara geriledi.



BMC cirosunun yüzde 20'si savunmadan gelecek



Ağırlıklı olarak şehir içi otobüs ve kamyon üretimi gerçekleştiren BMC, savunma sanayii yatırımlarına da ağırlık verecek. Bu çerçevede Milli Savunma Bakanlığı ile BMC arasında 1.859 araçlık 'taktik tekerlekli araçlar projesi'nin sözleşmesi geçtiğimiz günlerde İzmir'deki fabrikada imzalandı. Yaklaşık 300 milyon Euro değerindeki projenin sözleşmesine, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, Çukurova Holding ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet imza koydu. BMC Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Demirpençe, son yıllarda araştırma-geliştirme bütçelerine büyük önem verdiklerini belirterek, "Bunun sonucu olarak 2006'da otomotivde en çok Ar-Ge yatırımı ayıran şirket olduk. Bu 2007'de de devam etti. Bu yatırımların sonuçlarını şimdi almaya başladık." dedi.



Savunma konusunda 2000'li yılların başından itibaren yatırım ve Ar-Ge çalışması yapılmaya başlandığını ifade eden Demirpençe, ortaya çıkan birikimin bugün çok daha verimli sonuçlar doğurduğunu kaydetti. Şirket bugüne kadar orduya 4 bin araç teslim etti. Yeni ihaleyle kısa sürede 4 farklı tipte 1.859 araç teslimatı daha yapacak. Bunlardan biri de 'yürüyen kale' olarak nitelendirilen mayına karşı korumalı çok özel araç. BMC, önümüzdeki dönemde cirosunun yüzde 20'sini savunma sanayiinden sağlamayı hedefliyor. CEO Mehmet Demirpençe, Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün her fırsatta kendilerine 'Başka ülkeler için de araçlar geliştirin' uyarısında bulunduğunu belirterek, bu teşvik doğrultusunda sadece Türk ordusu değil Azerbaycan, Arnavutluk, Pakistan orduları ile Ortadoğu ülkelerinin ihtiyaçlarını da karşılamayı hedeflediklerini, bu ülkelerden talep geldiğini açıkladı.