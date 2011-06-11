-BİR ÇOCUK DAHA YILDIRIM KURBANI DİYARBAKIR (A.A) - 11.06.2011 - Diyarbakır Valiliği, Hani ilçesinde de üzerlerine yıldırım isabet eden iki kız çocuğundan birinin öldüğünü bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün il merkezinde yıldırım düşmesi sonucu 15 yaşındaki Ali Gezek ve Mehmet Eken'in hayatını kaybettiği, Ömer Eken'in de Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi. Aynı saatlerde Hani ilçesine bağlı Anıl köyünde de yıldırım düşmesi sonucu 15-17 yaş aralığındaki iki kız çocuğundan Şükriye Öner'in hayatını kaybettiği bildirilen açıklamada, ''Hilal Tokdemir ise ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir'' bilgisine yer verildi.