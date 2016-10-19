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Spor

Bir çocuğa cinsel organının fotoğrafını gönderen Türk futbolcuya para cezası

Hertha Berlin'de forma giyen Sinan Kurt, disiplinsiz davranışları nedeniyle amatör takıma gönderilmişti

19 Ekim 2016 14:10

Reşit olmayan erkek çocuğa cinsel organının fotoğrafını göndermekle suçlanan Hertha Berlinli Sinan Kurt hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcı 20 bin Euro para cezası talep etti. Savcının talebi kabul edildi.

DHA'nın haberine göre; Bayern Münih Sinan Kurt’u 18 yaşındayken Mönchengladbach’dan 3 milyon Euro ödeyerek aldı. Yıldız adayı olarak 2014 yılında alınan Sinan’ı, Pep Guardiola ilk sezonda hem lig hem de kupa maçlarında oynattı. İkinci sezonunda patlama yapması beklenen Sinan, hazırlık kampı sonrası verilen iki günlük iznini kulüpten habersiz Fransa’da tatil yaparak geçirdi.

49 kilometrelik bir mesafe için helikopter kiraladı. Bayern Münih disiplinsiz davranışları nedeniyle Sinan’ı önce amatör takıma gönderdi. Ardından da Hertha Berlin’e sattı.

 

Sadece bir dakika oynadı!

 

Büyük umutlarla geldiği Hertha’da da bekleneni veremedi. Kendisine dikkat etmediği ve antrenmanlarda yeteri kadar çalışmadığı için Teknik Direktör Dardai, Sinan’ı şimdiye kadar sadece bir dakika oynattı. Hamburg maçında 90’ıncı dakikada sahaya giren Sinan, bir daha da Hertha Berlin’de forma yüzü göremedi. Sinan, Hertha Berlin’in dördüncü ligde oynayan amatör takımında sadece forma şansı buldu. 

Sinan, Hertha’da da rahat durmadı. Bu kez savcılık hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmayı tamamlayan savcı Sinan’ın 20 bin Euro para cezasına çarptırılması isteğiyle mahkemeye başvurdu. Savcının talebi kabul edildi. Gerekçesi ise reşit olmayan erkek çocuğa cinsel organın fotoğrafını göndermesi.

Konuyla ilgili Hertha Berlin yetkilileri ise olay ile ilgili bilgilerinin olduğunu, ancak devam eden bir dava nedeniyle açıklama yapmayacaklarını duyurdu.

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