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Dünya

Bir çiftin nikâhı yaş farkından dolayı kıyılmadı

Kadının 80 yaşındaki erkekle evlenmek istemesinde bir art niyet olup olmadığına mahkeme karar verecek

01 Ocak 2018 15:55

Fransa'da yaş farkından dolayı bir çiftin nikâhı kıyılmadı. Çiftin nikâhı şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı. Karara karşı çıkan 80 yaşındaki 'damat' "Ben pezevenk değilim" diyerek tepki gösterdi.

Euronews'te yer alan habere göre, Fransa'da belediye yetkilileri 80 yaşındaki Jean-Claude ile 38 yaşındaki nişanlısı Deborah çiftinin resmi nikahını yaş farkından dolayı kıymadı. 

Belediye yetkilileri, birlikteliklerini taçlandırmak isteyen Jean-Claude ve Deborah'ın nikahını 'şüpheli' bularak soruşturma başlattı. Soruşturma bitene kadar çiftin nikahı kıyılmayacak. 

Cagnes-sur-Mer bölgesinde yaşayan çiftin 2 yıldır birlikte olduğu öğrenildi. 

Fransız yetkililer söz konusu evlilik konusunda çiftin samimi olup olmadıklarından emin değil. Soruşturma kapsamında Jean-Claude ve Deborah isimli adaylarla teker teker görüşme gerçekleştirilecek. 

Karar tepki gösteren 80 yaşındaki Jean-Claude, "Ben pezevenk değilim. Onun güzelliğini, nezaketini istismar etme niyetim yok. Zaten geçen yıldan beri nişanlıyız." dedi. 

Yerel basına göre bazı noktaların Fransız yetkilileri şüpheye düşürdüğü belirtiliyor. Bunlar arasında 38 yaşındaki kadının yaşı ilerlemiş olanların bakımıyla ilgilenmesi ve çocuklarına haber vermeden evlenme girişiminde bulunması, ayrıca 80 yaşındaki erkeğin ölen annesinden kalan evde oturuyor olması şüpheli durumlar arasında gösteriliyor. 

Kadının 80 yaşındaki erkekle evlenmek istemesinde bir artniyet olup olmadığına mahkeme karar verecek.

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