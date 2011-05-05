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BİR ÇİFT EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ İSTANBUL (A.A)

05 Mayıs 2011 19:45

-BİR ÇİFT EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ İSTANBUL (A.A) - 05.05.2011 - Pendik'te bir çift, evlerinde başlarından tabancayla vurularak öldürüldü. Güzelyalı Mahallesi Erdil Sokak Nair Apartmanı'nın ikinci katında oturan Şeref (55) ve Medine (50) Gürsoy'dan haber alamayan yakınları evlerine geldi. Anahtarla kapıyı açarak içeri giren çiftin yakınları, Şeref ve Medine Gürsoy'u başlarından vurulmuş halde koltuğun üzerinde hareketsiz otururken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çiftin öldüğünü belirledi. Şeref Gürsoy'un ağabeyi Yaşar Gürsoy, kardeşini ve yengesini Kartal Yakacık'ta 170 bin liraya sattıkları arsanın parasının bölüşülmesinden kaynaklanan tartışma sonucu kendisinin öldürdüğünü belirterek polise teslim oldu.

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