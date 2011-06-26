Bir 'ceset arama köpeği' yılda 30 ceset buluyor

Hülya Karabağlı

T24 / Ankara

Kusursuz sanılan pek çok cinayetin aydınlatılmasında onlar birinci derecede rol oynuyorlar. Dedektif gibi iz sürüyor ve neredeyse olay yeri inceleme ekibi gibi çalışıyorlar.

Emniyet Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi’nde (KEM) 5 ceset arama köpeği bir yılda ortalama 150 kayıp olayında kullanılıyor. Köpekler, parçalanmış, yakılmış ve lağım çukuruna atılmış da olsa cesetleri buluyorlar. Öldürüldükten sonra parçalanıp orman alanı civarına atılarak, yaban hayvanları tarafından yenildiği tespit edilen kayıp kişiye ait değişik kemik parası kalıntılarını tespit ediyor.



‘Endişeli kayıp aileleri’

Adli Bilimler Derneği Başkanı Prof. Hamit Hancı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Müdürü Ahmet Demir, ‘Ceset Arama Köpekleri’yle ilgili Uluslar arası Adli Tıp Kongresi’ne bildiri sundu. Köpeklerin, en zorlu aşama olarak nitelendirilen ‘cesede ulaşma’ da başarılarına dikkat çekilen bildiride, “Uzun süre kendisinden haber alınamayan kişileri bulmak için yürütülen ekip çalışmalarında tüm deliller kişinin ölmüş olabileceğini gösterse bile, cesede ulaşmak oldukça zorlu bir aşamadır. Her şeye rağmen, bu aşamanın hızlı ve başarılı bir şekilde sonuçlandırılması hem kayıp ailelerinin endişe ve üzüntülerinin giderilmesi, hem de olay bir suç içeriyorsa, suçun aydınlatılması yönüyle adalet sistemi için çok önemli” dendi.



‘İki metrelik balçık olsa da’

KEM Şube Müdürlüğünde 2003, 2004 ve 2009 ve 2010 yıllarında, 4 dönem halinde Ceset Arama Köpeği ve İdarecisi Eğitim Programları düzenlendi. Bu programlardan mezun olan ve göreve başlayan köpek ve idarecileri her yıl ortalama 150 kayıp olayında arama görevi yapıyor. 2003 yılından bugüne binlerce kayıp, değişik şekillerde öldürülen kişilere ait kalıntıların bulunmasında çalıştılar.

İşte ceset arama köpeklerinin yaptıkları işler:

•Parçalanmış, yakılmış ve lağım çukuruna atılmış beden parçalarını,

•Dere yatağı yakınına gömüldükten sonra (Su taşkını sebebiyle) üzeri 2 metre civarı balçıkla örtülü olmasına rağmen kayıp kişiye ait bedeni,

•Gölde boğulmuş olan ve halen su altında bulunan kayıp kişiye ait bedeni,

•Öldürüldükten sonra parçalanıp orman alanı civarına atılarak, yaban hayvanları tarafından yenildiği tespit edilen kayıp kişiye ait değişik kemik parası kalıntılarını,

•Yaralama yoluyla öldürülen kişilerin taşındığı araçlar veya veya cinayet mahalinde (temizlenmiş olsa bile) kalan kan kalıntılarını tespit ediyor.