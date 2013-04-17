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Dünya

Bir CEO'nun maaşı 354 işçiye bedel

ABD'de yapılan araştırmaya göre bir CEO'nun maaşı, ortalama bir işçinin maaşının yaklaşık 354 katına denk geliyor

17 Nisan 2013 14:07

ABD’nin İşçi Sendikaları Federasyonu AFL-CIO’nun "ödeme projesi" adlı araştırmasının sonuçları şaşırttı. Hürriyet'in haberine göre; geçtiğimiz yıl ABD’de ortalama bir personelin yıllık kazancı yaklaşık 35 bin dolar olarak hesaplandı. Ülkenin en büyük şirket CEO’larının geçen yılki ortalama kazancı ise 12.3 milyon dolar. AFL-CIO'nun bu verilerden yola çıkarak yaptığı hesaplama bir CEO’nun 354 personele denk olduğunu gösteriyor.

 

Uçurum en yüksek seviyede

 

ABD’de yönetici ve çalışan maaşlarının arasındaki uçurum son 15–20 yıldır en çok eleştirilen konular arasında yer alıyor. 1980 yılında ortalama CEO maaşı yine ortalama bir işçininkinin 42 katıyken bu oran 2000 yılında en yüksek seviyesine ulaşarak 525’e gelmişti.

 

Rekor Larry Ellison'da

 

Araştırmaya göre ABD’nin en yüksek gelirli üst düzey yöneticisi 96 milyon dolar yıllık gelir ile Oracle CEO’su Larry Ellison.

Listedeki ikinci sırada ise 54 milyon dolarla Credit Acceptance Corp şirket CEO’su Brett Roberts yer alıyor.

 

Yetkililere mesaj

 

Yaptıkları bu araştırmayla gereken yerlere mesaj vermeyi amaçlayan AFL-CIO Başkanı Richard Trumka ”Bu projeyle işçilerin durumumun ne derece zor olduğunu ortaya koyduk. Bunun hükümet yetkililerine gerekli mesajı vermesini umuyoruz” açıklamasında bulundu..

Federal kayıtlara göre Richard Trumka’nın yıllık kazancı ise 302 bin dolar, yani Trumka ortalama bir çalışanın yalnızca 8 katı gelir elde ediyor.

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