Bir cemaat daha 24 Haziran'da kime oy vereceğini açıkladı

Nur Cemaati'nin kollarından Hayrat Vakfı Risale-i Nur Talebeleri 24 Haziran'daki baskın seçimde AKP ve MHP'nin oluşturduğu, BBP'nin de yer aldığı Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı. Cemaat, Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihini Tayyip Erdoğan'dan yana kullanacağını bildirdi.

Odatv'nin aktardığına göre cemaat açıklamasında şöyle denildi:

"Milletin ve ümmetin selameti söz konusu olan bir meselede fikir beyan etmek siyaset değil, hakikatin müdafaasıdır. Öyle kavşaklar olur ki, o noktalarda tarafsız kalmak, muhalif diğer şıkkı tercih etmekle eşdeğerdir. Bizler, bu kritik seçimde basit ve şahsi hesaplarla hareket etmenin veya mütereddit kalmanın manevi mesuliyeti mucip olduğu kanaatindeyiz. Memleketimiz adına önemli bir adım olarak ilk defa uygulanacak başkanlık sisteminde Cumhurbaşkanının güçlü, hızlı, uyumlu çalışan bir meclis çoğunluğuyla desteklenmesi zaruridir.

Oyunu Cumhurbaşkanına verip, milletvekili seçiminde başka bir partiyi desteklemenin, yürütmeyi Meclis'te güçsüz ve zayıf bırakacağı ve eski vesayet sisteminin devamına sebebiyet vereceği açıktır. Sonuç olarak 24 Haziran, parçalanacak, birbirimizle uğraşacak veya çekimser kalınacak bir gün değil, el ele, omuz omuza vererek 'Cumhur İttifakı'nı temin etme zamanıdır. Biz Hayrat Vakfı Camiası Nur Talebeleri olarak küresel güçlerin, dahili ve harici şer odaklarının ittifak ederek topyekun tüm değerlerimize hücum ettiği bir vakitte, 'yerli ve milli', 'milletin ve ümmetin kabul edilmiş bir duası' olarak gördüğümüz Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti’nin yanında durduğumuzu ilan ediyoruz."