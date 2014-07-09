Bir casus daha



Zanlının Berlin yakınlarındaki evinde emniyet genel müdürlüğü elemanları tarafından kapsamlı arama yapıldığına dair Alman medyasında çıkan haberler resmi makamlarca doğrulandı.

Amerikan haber alma örgütleri adına ajanlık yaptığı zannıyla hakkında soruşturma açılan ve askeri istihbarat faaliyetlerinde görevlendirilen Alman istihbarat mensubuyla ilgili olarak Almanya Savunma Bakanlığı da devreye girdi. ABD'nin Berlin Büyükelçisi John B. Emerson Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İkinci casusluk skandalıyla ilgili değerlendirmede bulunamayacağını ve bunun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetki alanına girdiğini söyleyen Başbakan Angela Merkel kendilerine ulaşan bilgileri anında meclisin yetkili kurullarına aktaracaklarını açıkladı. Başbakan Merkel, Amerikan dış istihbarat servisi CIA'in başkanıyla konuyu görüştüklerini de söyledi. Alman haber dergisi Der Spiegel'in internet sayfasında yayınlanan haberde CIA başkanının, casusluk skandalının Alman dış istihbarat teşkilatı bünyesine verebileceği zararı sınırlı tutma imkanlarını görüşmek üzere haber alma servisleri koordinatörü Klaus-Peter Fritsche'yi telefonla aradığı kaydedildi.

İki taraf adına çalışan ajanla ilgili olarak Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada soruna ‘uygun' çözüm bulmak amacıyla Almanya ile temasların sürdürüldüğü ve diplomatik kanallardan Alman adli makamlarıyla bilgi teatisinde bulunulduğu belirtildi.

Alman ajanlarının ABD hesabına casusluk faaliyetlerinde bulunmasının ‘son derece üzücü' bir hadise olduğunu söyleyen Amerikan Senatosu'nun Cumhuriyetçi Parti'li üyesi John McCain olayın Almanya'yı son derece rahatsız ettiğini ve ikili ilişkilerin zarar görmesinden duyduğunu söyledi.

Dışişlerinden ABD'ye eleştiri

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ABD'nin olayın aydınlatılmasını ağırdan almasını eleştirerek, “Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın Almanya'daki faaliyetlerini aydınlatmak üzere meclis soruşturma komisyonunun devreye girmesinden sonra ABD'nin hiçbir şey olmamış gibi casusluğa devam etmesini son derece endişe verici bulduğunu” söyledi.

Konuyla ilgili temaslarda bulunmak üzere ABD'ye giden Meclis Dış ilişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, Amerikan istihbarat servislerinin dış politika açısından büyük hasara sebebiyet verdiğini ancak Almanya ile ABD arasındaki ilişkilerin kalıcı bir şekilde zarar görmemesi gerektiğini söyledi.

Cuma günü bir Alman dış istihbarat teşkilatı ajanının ABD hesabına, dinleme skandalını soruşturan meclis komisyonundan bilgi sızdırdığı ve Amerikalılara 25 bin euro karşılığında 218 doküman sattığı öğrenilmişti.

Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Röttgen Deutschlandfunk Radyosu'na verdiği demeçte ABD'ye misilleme yapılmasının ve karşı casusluk faaliyetleri başlatılmasının söz konusu olamayacağını söyledi. Röttgen ayrıca NSA dinleme skandalını ortaya çıkaran eski teşkilat mensubu Edward Snowden'ın Almanya'da ifade vermesine kesinlikle karşı olduğunu da söyledi. Edward Snowden medya kanalıyla ya da Moskova'ya gönderilecek bir heyete ifade vermeyi ret etmiş ve sadece Almanya'ya geldiği takdirde Amerikan istihbaratının dinleme faaliyetleri hakkında konuşabileceğini duyurmuştu.