Bir casus da İngiltere'de yakalandı!

T24 - İngiltere’de bir milletvekilinin yardımcısının Ruslar için çalışan bir ajan olduğu ortaya çıktı. 25 yaşındaki kadının sınırdışı edileceği açıklandı.



Londra İngiltere’de Soğuk Savaş döneminden beri ilk kez bir Rus casus yakalandı. İngiltere Avam Kamarası’nda Liberal Demokrat Parti milletvekili Mike Honcock’un danışmanı olarak görev yapan Katia Zatuliveter’in Rusya adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Zatuliveter’in tutuklandığı ve sınırdışı edilmesine hazırlanıldığı belirtiliyor. İngiliz gizli servisi MI5, Rus ajanın, genç kadınlara olan zaafı ile tanınan 64 yaşındaki liberal siyasetçi Hancock’u özellikle seçtiğini düşünüyor. Hancock’un Kamara’nın savunma komisyonu üyesi olması da Rusya’nın eline geçmiş olabileceği düşünülen bilgilerle ilgili endişe yaratıyor.









Bakan karar verdi



Elinde Avam Kamarası’nda rahatça dolaşabilmesine olanak tanıyan bir kart bulunduğu bildirilen ve danışmanlık görevine gelmeden once gizli servislerin güvenlik kontrolünden geçirildiği kaydedilen danışmanın durumu bu açıdan İngiliz gizli servisleri için de bir utanç yaratıyor. Zatuliveter’in sınırdışı kararı onunla ilgili gizli servis brifingini alan İçişleri Bakanı Thresa May tarafından bizzat onaylandı.





O da ‘uyuyordu’



Zatuliveter’in Rus gizli servisi SVR için çalıştığına inanılıyor. 25 yaşındaki Zatuliveter’in, yazın New York’ta tutuklanan Anna Chapman ve diğerleri gibi “uyuyan bir ajan” olduğu, yani daha sonra etkin hale gelmek üzere süresiz olarak İngiltere’ye yerleştirildiği belirtiliyor. Zatuliveter’ı danışman olarak istihdam eden milletvekili Hancock ise, konuyla ilgili yorum yapmadı.