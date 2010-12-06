T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bir casus da İngiltere'de yakalandı!

İngiltere’de bir milletvekilinin yardımcısının Ruslar için çalışan bir ajan olduğu ortaya çıktı...

06 Aralık 2010 02:00

T24 - İngiltere’de bir milletvekilinin yardımcısının Ruslar için çalışan bir ajan olduğu ortaya çıktı. 25 yaşındaki kadının sınırdışı edileceği açıklandı. 

Londra   İngiltere’de Soğuk Savaş döneminden beri ilk kez bir Rus casus yakalandı. İngiltere Avam Kamarası’nda Liberal Demokrat Parti milletvekili Mike Honcock’un danışmanı olarak görev yapan Katia Zatuliveter’in Rusya adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle: 

Zatuliveter’in tutuklandığı ve sınırdışı edilmesine hazırlanıldığı belirtiliyor. İngiliz gizli servisi MI5, Rus ajanın, genç kadınlara olan zaafı ile tanınan 64 yaşındaki liberal siyasetçi Hancock’u özellikle seçtiğini düşünüyor. Hancock’un Kamara’nın savunma komisyonu üyesi olması da Rusya’nın eline geçmiş olabileceği düşünülen bilgilerle ilgili endişe yaratıyor.  

İngiltere meclisinde Rus casus yakalandı


Bakan karar verdi

Elinde Avam Kamarası’nda rahatça dolaşabilmesine olanak tanıyan bir kart bulunduğu bildirilen ve danışmanlık görevine gelmeden once gizli servislerin güvenlik kontrolünden geçirildiği kaydedilen danışmanın durumu bu açıdan İngiliz gizli servisleri için de bir utanç yaratıyor. Zatuliveter’in sınırdışı kararı onunla ilgili gizli servis brifingini alan İçişleri Bakanı Thresa May tarafından bizzat onaylandı. 


O da ‘uyuyordu’

Zatuliveter’in Rus gizli servisi SVR için çalıştığına inanılıyor. 25 yaşındaki Zatuliveter’in, yazın New York’ta tutuklanan Anna Chapman ve diğerleri gibi “uyuyan bir ajan” olduğu, yani daha sonra etkin hale gelmek üzere süresiz olarak İngiltere’ye yerleştirildiği belirtiliyor. Zatuliveter’ı danışman olarak istihdam eden milletvekili Hancock ise, konuyla ilgili yorum yapmadı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24