Bir canın bedeli 22 bin TL

Uludere’deki hava harekâtında yaşamını yitiren köylülerden, kimliklerinin belirlenip belirlenmediğine bakılmaksızın DNA örneği için numune alındığı, bu işlemin de ödenecek “terör tazminatı” için yapıldığı ortaya çıktı. Şırnak Valiliği Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Tespit Komisyonu, yasaya göre her bir köylü için en fazla 22 bin 561 lira tazminat önerebilecek. Aileleri, komisyonun belirleyeceği miktarı kabul ederlerse tazminat eş, çocuklar ve çocuğu bulunmayanların ise anne-babası arasında miras payları ölçüsünde paylaşılacak.Cumhuriyet gazetesinde İlhan Taşçı'nın haberine göre, Uludere Devlet Hastanesi’nin bodrumunda karton ve battaniyelerle oluşturulan alanda yapılan otopsi işlemi yapılmıştı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından tüm cenazeler yakınları tarafından teşhis edilmiş ve her cenaze yakınlarına teslim edilmişti. Ancak buna rağmen ölenlerin tamamından DNA tespiti için numuneler alındı. Savcılığın ve adli tıp uzmanlarının bu numuneleri, kimlik tespit etmekten çok, daha sonra köylülerin yakınlarına ödenecek “terör tazminatı”nın pay edilmesi için aldığı belirtildi.Bölgenin kendine özgü yapısı nedeniyle kan bağına rağmen aile bireylerinin yasal anlamda mirasçı olmayabildiğine işaret eden yetkili, “Bazen bir kişi ölen kişinin oğlu, kızı veya kardeşi olduğunu ileri sürebiliyor ama aralarında yasal anlamda bir hısım bağlantısı olmayabiliyor. Bu konuda tereddüt yaşanmaması, yaşanırsa mezarların yeniden açılmaması için tedbir olması açısından DNA örneği uygun numune aldık” dedi. Alınan DNA örnekleri, yaşamını yitiren köylülerin yasal mirasçısı olmadığı halde bu iddiada bulunacak olan akrabalar ortaya çıkarsa bu aşamada kullanılacak.Yakınlarını kaybedenler devletin “hatası” nedeniyle tazminat isteyebilecekler. Bu talep karşısında, terörle mücadele amaçlı bir eylem sonucunda yakınları öldüğü için “Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Yasası” hükümleri işletilecek. Bu çerçevede Şırnak Valiliği Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Tespit Komisyonu toplanarak, ölen her bir köylü için, yasal mirasçılarına ne kadar tazimat ödenip sulh çağrısında bulunulacağına karar verecek.Yasa gereği, illerde oluşturulan bu komisyonlar memur katsayısının 7 bin gösterge rakamı ve ortaya çıkan bu miktarın da 50 katına kadar ödeme yapılmasını kararlaştırıp ölenin mirasçıları ile sulhname imzalanmasını sağlayabiliyor. Bu durumda oluşturulacak komisyon, ölenlerin yakınlarına, en fazla “0.06446x7000x50” formülüne göre en fazla 22 bin 561 lira tazminat ödenmesini önerebilecek. Komisyon 50 kat yerine daha az kata göre bir hesap yaparsa bunun altında da bir rakam belirleyebilecek. En fazla belirlenebilecek olan bu rakam ölen her bir köylünün mirasçılarına, miras paylarına göre verilecek.