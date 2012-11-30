Bir cami de Büyükada'ya yapılacak

Adaların en büyük camisi olacağı belirtilen projenin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaz aylarında yaşanan Arap turist akını nedeniyle mevcut camilerin yetersiz kaldığı gerekçesiyle verdiği talimatı doğrultusunda gerçekleşecek.

Zaman gazetesinde Kevser Kulaksız ve Cihan Acar tarafından hazırlanan habere göre Büyükada'da deniz kenarında 500 metrekarelik alana camii yapılacak. Caminin yapılacağı arsa Maliye Bakanlığı tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edildi. Deniz kenarındaki arsa üzerinde Ayedaş'a ait binanın yıkımdan sonra yapılacak caminin Maltepe sahilinden görülebileceği açıklandı.