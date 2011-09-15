Bir çalışanın işlemleri UBS'e 2 milyar dolar zarar ettirdi

T24- İsviçre bankası UBS, bir çalışanının izinsiz işlemleri yüzünden 2 milyar dolar kaybettiğini açıkladı. Londra'da bir banka çalışanı tutuklandı.



Bankadan yapılan açıklamada, bu kayıplar yüzünden yılın üçüncü çeyreğinde zarar açıklanabileceği belirtildi. Olayda hiçbir müşterinin hesabının etkilenmediği kaydedilirken, Londra polisi 31 yaşındaki bir UBS çalışanını tutukladı. Sabaha karşı yapılan bir operasyonla gözaltına alınan kişinin Kweku Adoboli adında olduğu açıklandı.



UBS yetkisiz işlemin hangi bölümünde yapıldığını söylemedi ancak kesin olmayan ilk bilgilere göre tutuklanan çalışan bankanın Avrupa hisse senetleri bölümünde görevli.

Hisse senetleri düştü

Açıklamanın ardından UBS hisseleri borsalarda güne yüzde 7'ye varan düşüşlerle başladı, ilerleyen saatlerde ise düşük miktarda artış yaşandı. ZKB bankasının borsa analistlerinden Claude Zehnder bu haberin UBS'e güveni sarsacağı görüşünde. Zehnder "Bankada risk yönetimi alanında sorunları olduğu açık" diyor.



UBS, yatırım kolundaki muazzam zararlar yüzünden 2008 yılında batma aşamasına gelmiş ancak İsviçre devleti devreye girerek bankayı kurtarmıştı.

'Kumarhane bankacılığı'

Bu son skandal 2008 yılında Fransız bankası Société Générale'de yaşanan olayları anımsattı. Borsa işlemcisi Jerome Kerviel'in izinsiz işlemlerle bankaya neredeyse 5 milyar euro kaybettirdiği anlaşılmış, Kerviel hapse girmişti. 1999 yılında ise Barings bankasını 1 milyar dolardan fazla zarara sokan Nick Leeson bankanın iflasına sebep olmuştu.



Cass Business School'dan Profesör Chris Roebuck, UBS gibi bankaların bu olaylardan sonra kurallarını gözden geçirip önlemler aldığını, ancak "ne kadar zekice sistemler kurarasanız kurun, kararlı şahısların isterlerse bunları atlatmanın yolunu bulduğunu" söyledi.



Profesör Roebuck bu son olayın "kumarhane bankacılığı" tartışmalarını canlandıracağı görüşünde.