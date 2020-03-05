Bir çalışanda Koronavirüs tespit edilmesinin ardından HSBC'nin merkez binasında 'derinlemesine temizlik' başladı

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HSBC bankasının Londra'nın Canary Wharf bölgesinde bulunan merkez binasında bir çalışanda yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından "derinlemesine temizlik" başladı.

Yahoo Finance UK'in ulaştığı bilgilere göre HSBC'nin küresel araştırmalar ekibinden bir kişide Koronavirüs tespit edildikten sonra ekibin tümü evlerine gönderildi ve merkez binasının bazı bölümlerinde "derinlemesine temizlik" yapılmaya başlandı.

Kısa süre önce Financial News, binanın 'alım-satım' katının kapatıldığını iddia etmişti. Yahoo'nun ulaştığı bilgilere göre bu iddia gerçeği yansıtmıyor.

Geçen hafta Chevron, OMD ve Baker McKenzie gibi şirketlerin Londra'daki binalarında bazı çalışanların grip benzeri semptomlar göstermesinin ardından tüm çalışanlar evlerine gönderilmişti.

Şu ana kadar Britanya'da 85 yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi.