Bir büyükşehir belediyesi ilk kez cemevine ibadethane statüsü verdi

Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda, CHP grubu, cemevlerinin ibadethane kabul edilmesi için önerge verdi. Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz'ın 'Karar yetkisi Ankara'dadır' demesine rağmen, tartışmalı oturumda olumlu karar çıktı.

Başkan Kocamaz'ın karşı çıkışı nedeniyle tepki gösteren Yenişehir Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Genç, cemevlerinin Alevilerin ibadethanesi olduğunu belirterek, "Bizim alacağımız bir temenni kararıdır. Yenişehir Belediyesi'nde, 'cemevleri ibadethane sayılsın' diye karar aldık, meclisimiz bölünmedi. Burada da hemen oylanması lazım. Elinizi vicdanınıza koyun" dedi.

'Bu şov yakışmadı'

Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz, İbrahim Genç'e tepki göstererek şöyle konuştu:

"Biz burada karar alsak da almasak da, bunun kararını verecek olan Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi. İnsanların ibadet yapacakları yeri belirleme şansımız da yok. Burada karar alınır, alınmaz. Bu kararın alınması da sonucu etkilemeyecek, alınmaması da. Camiye verdiğimiz desteği cemevine de verelim. İbrahim bey çok ayıp ediyorsun ve maksadını aşıyorsun. Yetkimiz olsa tapusunu da vereceğiz. Olayı başka yere çekme. Gerçekten ayıp. Benim tanıdığım İbrahim Genç'e bu şov yakışmadı."

Tartışmanın ardından teklif oylamaya sunuldu ve cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilip giderlerinin karşılanması, 'Temenni kararı' olarak CHP, MHP ve HDP'lilerin oylarıyla kabul edilirken, AK Partili bazı üyeler ret oyu kullandı.