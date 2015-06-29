“Bir büyüğüm, ‘imam hatipte okumak bir yana, tabelasının önünden geçmek yeter’ derdi”

İmam hatip liseleri için yapılanları anlatan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir tanıdığının 'imam hatipte okumak bir yana tabelasının altından geçmek bile yeter evladım' dediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ensar Vakfı iftar programından sonra açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

"Türkiye karanlık günleri geride bıraktı. Elinde pala ile molotof ile dolaşan bizim neslimiz olamaz.

Artık başörtüsü sorunu kalkmıştır. Artık imam hatipe giden evlatlarımız istediği üniversiteye gidebiliyor. Düz liselerimizde de siyer ve Kuran-ı Kerim seçmeli ders olarak okutulabiliyor. Kurumları kendi alanına çektik. Sadece kamuda değil özel sektördeki adaletsizlikleri de giderdik. Sosyal statüsünden dolayı ayrımcılığa tabi tutulan girişimcilerimizi hak ettikleri konuma çıkardık. Elbette daha yapılması gereken çok iş, kazanılması gereken çok gönül var. Hakkı hakim kılma davasındayız.

Bir büyüğüm 'İmam Hatip'te okumak bir yana İmam Hatip tabelasının altından geçmek bile yeter evladım' diyordu.

Bu yürüyüşü hiçbir engel, hiçbir iftira, hiçbir yalan durduramayacaktır. Milletimiz imam hatipleri kapatanları hatırlamıyor, hatırlamayacak, hatırlasa bile bu isimleri hayırla yad etmeyecek. Ama bu okulları kuranlar ve yaşatanlar daima rahmetle anılacak. Milletimiz o ezana dokunanları silmiştir. Ama Menderes’i gönüllerde yaşatıyor. Dünyanın birçok yerinde, Suriye'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Müslümanlara yapılan işknceler, inşallah son bulur diye dua ediyorum."