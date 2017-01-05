Bir buçuk yılda 295 kişiyi öldüren 1024 kişiyi yaralayan IŞİD'den sadece 7 kişi ceza aldı!

Türkiye'de gerçekleştirdiği 10 bombalı saldırıda 295 kişinin ölümüne, 1024 kişinin yaralanmasına yol açan IŞİD'ten sadece 7 kişi ceza aldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın bir soru önergesine verdiği yanıta göre, 19 Temmuz 2016 itibariyle cezaevlerinde yargılanıp ceza almış IŞİD mensubu sadece 7 hükümlü bulunuyor.

Ahmet Çınar’ın Sol Haber Portalı’nda yer alan haberine göre, IŞİD, Türkiye'de 18 Mayıs 2015'ten bu yana 9 bombalı saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda toplam 295 kişi hayatını kaybetti, 1024 yaralandı.

IŞİD 11 Mayıs 2013'te Reyhanlı saldırısını gerçekleştirdi. Bu saldırıda 52 kişi öldü, 146 kişi yaralandı.

IŞİD'in 18 Mayıs 2015'te Adana ve Mersin'deki HDP binalarına saldırısında ölen kişi olmadı, 6 kişi yaralandı.

5 Haziran 2015'te HDP mitingine saldıran IŞİD 4 kişiyi öldürdü, 100 kişiyi yaraladı.

IŞİD'in 20 Temmuz 2015'teki Suruç saldırısında 33 kişi öldü, 104 kişi yaralandı.

En büyük saldırısını 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde gerçekleştiren IŞİD 101 kişiyi öldürdü, 400 kişiyi yaraladı.

IŞİD saldırıları 12 Ocak 2016'da 12 kişinin öldüğü Sultanahmet, 19 Mart 2016'da 4 kişinin öldüğü İstiklal Caddesi, 28 Haziran 2016'da 45 kişinin öldüğü Atatürk Havalimanı, 20 Ağustos 2016'da 57 kişinin öldüğü Gaziantep ve 1 Ocak 2017'de 39 kişinin öldüğü Reina saldırılarıyla devam etti.

Ceza alan sadece 7 kişi

Bombalı saldırılarda toplam 295 kişinin ölümüne neden olan, bin 24 kişiyi yaralayan IŞİD hakkında açılan soruşturmalar, hazırlanan iddianameler, yapılan yargılamalar sonucunda bugüne dek yalnızca 7 kişi ceza aldı.

2011-2016 arasında IŞİD bağlantılı operasyonlarda 7 bin 15 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 513'ü tutuklandı, 7'si ceza alarak hüküm giymiş oldu.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun konuya ilişkin soru önergesine yanıt veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yanıtında 19 Temuz 2016 tarihli verileri paylaştı. Bakan Bozdağ yanıtında şöyle dedi:

"Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden, ceza infaz kurumlarında 19 Temmuz 2016 tarihi itibariyle soru önergesinde bahsi geçen terör örgütüne mensup 513 tutuklu ve 7 hükümlünün bulunduğu anlaşılmıştır."