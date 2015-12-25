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Dünya

Bir botla geldiği ülkede, büyük ikramiyenin sahibi oldu

Fas'tan İspanya'ya bir botla geçen Senegalli göçmen, El Gordo adlı piyango çekilişinde büyük ikramiyenin sahibi oldu

25 Aralık 2015 00:51

İspanya’ya 8 yıl önce beş parasız bir sığınmacı olarak gelen 35 yaşındaki Ngagne isimli Senegalli göçmen, büyük ikramiyenin bu sahibi oldu. Afrika’dan Avrupa’ya geçmeye çalışırken teknesi batan ve İspanyol sahil güvenlik görevlileri tarafından kurtarılan Ngagne, yaşadığı Roquetas de Mar kasabasında satın aldığı bilete büyük ikramiye çıkmasıyla binlerce kişi arasından sıyrılarak 400 bin Euro’yu kazandı.

Sputnik'in haberine göre Ngagne’nın büyük ikramiyeyi kazanması, yaşadığı küçük kasabanın halkı arasında da büyük sevinç yarattı. Bileti satın aldığı dükkanın önünde gazetecilere konuşan Ngagne, göz yaşlarını tutamayarak “Ben denizdeyken beni kurtaran İspanyol halkına ve İspanya hükümetine çok teşekkür ederim” dedi.

 

"Günde 5 Euro ile geçiniyorduk"

 

2007’de Senegal’den ayrıldığından bu yana İspanya’da çok zor şartlarda yaşadığını ve patronunun kısa bir süre önce kendisini işten çıkardığını söyleyen Ngagne, öncesinde de göçmen teknesinde tanıştığı eşiyle tarlada sebze toplayarak geçinmeye çalıştıklarını anlattı. “Olanlara hala inanamıyorum” diye konuşan Ngagne, “Bazı günler eşimle beraber günde sadece 5 Euro kazanıyorduk” ifadesini kullandı.

Ödülden pay alan bir diğer göçmen de yine Roquetas de Mar'daki 18 yaşındaki Faslı Imanes Naamene oldu. Dört yaşındayken İspanya'da yaşamaya başlayan Naamane "Şimdi istediğimiz her şeyi yapabileceğiz. Eskiden büyük sıkıntı çekiyorduk" dedi.

El Gordo adlı piyangoda benzerlerinin tersine tek bir büyük ödül bulunmuyor ve ikramiyeler binlerce kişiye dağıtılıyor. Bu yılki ikramiye Ngagne'nin yanı sıra  Roquetdas de Mar adlı kasabada yaşayan ve yaz tatili için para biriktirmek isteyen öğrenciler tarafından 79140 numarasıyla satılan 1600 bilete isabet etti.

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