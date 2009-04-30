Bir bombalı tuzak da Tunceli'de

Tunceli’nin merkez Eğriyamaç Köyü’nde tespit edilen bir grup PKK’lı töreristi etkisiz hale getirmek için sürdürülen operasyon sırasında, teröristlerin yerleştirdiği bombayı uzaktan kumandayla patlatması sonucu 2 uzman çavuş yaralandı. Bölgede teröristlerin yerleştirdiği 25 kiloluk ikinci bomba bulunarak imha edildi.





Tunceli’de PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için sürdürülen ‘Bahar operasyonu’ kapsamında dün merkez Eğriyamaç Köyü kırsalında 10 kişilik PKK’lı terörist grubu tespit edildi. Bölgeye Sikorsky helikopterlerle indirilen Jandarma Özel Harekat Timleri, derin vadiler ve sarp kayalıklarda kaçmaya çalışan teröristleri takibe aldı. Teröristler, kaçarken araziye bombalı tuzaklar yerleştirdi. El yapımı uzaktan kumandalı bombalardan biri askerlerin geçisi sırasında patlatıldı. Patlamada 2 uzman çavuş yaralandı. Yaralılar helikopterle Elazığ Askeri Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Güvenlik güçleri, aynı bölgede yaptıkları aramada amonyum nitrat ve kısmen plastik patlayıcılarla güçlendirilen 25 kiloluk ikinci bir el yapımı uzaktan kumandalı bombayı tesbit ederek etkisiz hale getirdi. Bölgede kaçan teröristlere etkisiz hale getirmek için operasyonlar sürüyor.



Pülümür’de sürdürülen operasyolarda da yine teröristlerin askerlerin geçiş yoluna döşediği bir bomba bulanarak imha edildi. Operasyonlar, Hozat ve Çemişgezek, Pülümür, Nazimiye ile Munzur Vadisi, Geyiksuyu bölgelerinde sürdürülüyor. (aa)



