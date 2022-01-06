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Ekonomi

Bir bira grubuna daha zam geldi

Sigaranın ardından içkilere de gelen ÖTV zammı yansımaya başladı

06 Ocak 2022 07:45

Anadolu Grubu'na bağlı bir bira şirkine ait içkilere zam geldi. Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, zam listesini paylaştı.
 
TBP Başkanı Özgür Aybaş, Anadolu Grubu'na bağlı bir bira grubuna ait içkilere gelen zammı paylaştı.
 
Gelen zamların ardından en düşük bira fiyatı 19.50 TL olurken, en yüksek bira fiyatı ise 45 TL oldu.
 
Dün de bir başka bira grubuna zam gelmişti.

TIKLAYIN - İçkiye yüzde 43 zam

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