Bir bira grubuna daha zam geldi

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div>\n<div>Anadolu Grubu'na bağlı bir bira şirkine ait içkilere zam geldi. Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, zam listesini <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/AybasOzgur/status/1478770031588777984?s=20" target="_blank" rel="noopener">paylaştı</a>.</div>\n</div>\n<div>\n<div data-type="text">\n<div> </div>\n<div>TBP Başkanı Özgür Aybaş, Anadolu Grubu'na bağlı bir bira grubuna ait içkilere gelen zammı paylaştı.</div>\n</div>\n<div data-type="text">\n<div> </div>\n<div>Gelen zamların ardından en düşük bira fiyatı 19.50 TL olurken, en yüksek bira fiyatı ise 45 TL oldu.</div>\n<div> </div>\n<div>Dün de <a rel="nofollow" href="https://tr.sputniknews.com/20220105/tuborg-grubu-biralara-zam-1052415116.html" target="_blank" rel="noopener">bir başka</a> bira grubuna zam gelmişti.</div>\n</div>\n</div>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/alkollu-ickilere-yuzde-43-zam,1005932" target="_blank" rel="noopener noreferrer">İçkiye yüzde 43 zam</a></strong></p>\n</body>\n</html>