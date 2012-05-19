Ahmet Turan Alkan

(Zaman, 19 Mayıs 2012)

Bir bilim adamının acıklı romanı!

Zaytung.com diye bir internet gazetesi var, sakın duymadım demeyin.

Yayın prensiplerini, "Dürüst, tarafsız ve ahlâksız haber" diye ilan eden bu site, ciddiyet üslûbu içinde makara haberler üreterek çok eğlenceli ve zekîce medya eleştirileri yapıyor (Bayılıyorum, elinize sağlık gençler).

Zaytung'la söze başladık çünkü anlatacağım hadiseyi kavramanız için evvela Zaytung gibi mizah-eleştiri tarzından haberdar olmanız gerekiyor (Türkiye'deki ilk örneğini galiba bu satırların yazarı, Hürdoğan gazetesinin eki olarak 1994'te TurpSoğan adıyla yayınlamıştı). Amerika'da Zaytung'un muadili ve galiba ilham kaynağı The Onion adlı bir yayın organı var, 1988'de kurulmuş. İşte bu yayın organı, 2005 yılında "Intelligent Falling" (Akıllı Düşüş) adlı bir makale yayınlamış; yazıda yerçekimi kanununun tâ başından beri yanlış olduğu, cisimlerin üzerlerine çekim kuvveti etki ettiği için değil, bilakis zeki bir varlık tarafından aşağı doğru itildikleri konusu ele alınıyor ve zımnî olarak Evangelistlerle dalga geçiliyormuş. Galiba Amerikalıların bayıldığı "Akıllı tasarım" tartışmalarıyla dalga geçen bir makale olsa gerektir.

Kemerlerinizi bağlayıp koltuğu dik duruma getiriniz, asıl hikâye şimdi başlıyor.

Bu "ilmî" makaleyi gören bir bilim adamımız, herhalde, "Bakınız gericiler ne kadar saçma sapan işlerle uğraşıyorlar" diyebilmek için himmetini eksik etmeyip makaleyi bir güzeelce dilimize çevirmiş, fakat bu esnada çevirdiği metnin esas kaynağını zikretmek gibi önemli bir nezaket kuralını unutarak CBT'ye göndermiş; CBT de "Bu herhalde önemli bir bilim yazısıdır" diye fazlaca nazlanmadan yazıyı şaak diye basıvermiş...

CBT nedir diyeceksiniz; arzediyorum, Cumhuriyet Bilim Teknik dergisinin kısa adı. Evet, ilmî, hakemli bir dergi değil fakat meraklısı indinde muteber, güvenilir bir yayın organı, Pozitivist dünya görüşünün amiral gemisi. Bilahire CBT'nin dikkatli okuyucuları fark etmişler ki, makale "Çakma"dır ve mizah maksadıyla üretilmiş olmasına rağmen bilim adamı profesörümüz tarafından gerçek zannedilerek yayına sunulmuştur. Onion kelimesi İngilizce'de soğan demekmiş, Onion haberlerinin zokasına düşenlere de bu yüzden, "Soğanı yedi" denirmiş.

İşte Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü, aşırı sâfiyetinin kurbanı olarak bu eğlencelik duruma sebebiyet verdikten ve durum anlaşılıp CBT'nin uyanık okuyucuları tarafından bir güzel mahalle köteği yedikten sonra bana göre güzel bir jestte bulunarak, "Yaptığım hatanın savunulacak bir tarafı yok. Intelligent Falling başlıklı yazı uyduruk bir yazı imiş ve ben farkında olmadan bu yazıyı gerçekmiş gibi çevirip yayınlanmasına sebep oldum" demek erdemini göstermiş ve üstelik hayli kapsamlı (Tam 39 sayfa) bir özeleştiri makalesini, fakültesinin resmi dergisinde yayınlamıştır. İsteyenler internette kolayca bulabilirler (Zaytungcuların artık dişli rakipleri çıkıyor, ne heyecanlı!)

Böyle şeyler, heyecanlı ve saf bilim adamlarının başına gelir bazen; "Bir sürçen atın başı kesilmez" diyebiliriz yani. Bu yüzden aynı âlimin, Big Bang diye bilinen büyük patlama teorisinin bilimsel filan olmayıp birkaç gerici ve dindar bilim adamının palavrası olduğunu ileri sürmesi de, bilim adamlarına henüz asistan oldukları ilk gün bahşedilen "Mukaddes yanılma hakkı" kapsamında değerlendirilmelidir diye düşünüyorum.

Sayın Pekünlü'yü yanıldığı, tongaya düştüğü, mandepsiye bastığı, saçmaladığı, mehaz göstermeden makale (ama ne makale!) çevirdiği, astrofiziğe yeni ufuklar kazandırdığı için eleştirmemeliyiz. Bugünün yanılgısı, yarının makbul paradigması haline gelebilir; bilim tarihinde böyle olaylar çoktur ama bir ilim adamının eline fotoğraf makinesi alıp fakültenin giriş kapısında başı örtülü öğrencilerinin fotoğraflarını çekmesi, hiçbir çuvala sığacak mâzeretlerden değildir.

Bunlar ciddi rahatsızlık emâreleridir ve bu durum, bana göre bu gerçekten nadîde âlimimizin ilmî, içtimâi ve cezâi ehliyetten doğan sorumluluklarının kısmen veya tamamen düşmesi gibi hukuki bir netice doğurucaktır.

Kendisine âcil şifalar diliyorum; vah vah!