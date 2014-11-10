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Dünya
Deutsche Welle

Bir bıçaklı saldırı daha

İsraillileri hedef alan bıçaklı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Batı Şeria’daki saldırıda bir genç kadın yaşamını yitirirken, iki İsrailli yaralandı.

10 Kasım 2014 19:47


Tel Aviv'de pazartesi günü bir İsrail askerinin ağır yaralandığı bıçaklı saldırının ardından bu kez Batı Şeria'da benzer bir saldırı yaşandı.

Olayın Batı Şeria'nın güneyindeki Alon Shvut yerleşimi dışındaki bir otobüs durağında meydana geldiği, durakta bulunan üç İsraillinin bir Filistinli tarafından bıçaklandığı bildirildi. İsrail polis yetkilileri saldırıda bir İsrailli genç kadının yaşamını yitirdiğini, bir kişinin yüzünden, diğerinin de karnından yaralandığını açıkladı. Saldırganın bir özel güvenlik görevlisi tarafından vurularak yaralı ele geçirildiği, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi gördüğü açıklandı.

Pazartesi günü Tel Aviv'de bir tren istasyonunda benzer bir bıçaklı saldırı düzenlenmiş, bir İsrail askeri ağır yaralanmıştı.

Son dönemde yoğunlaşan bıçaklı saldırılar İsrail'de büyük endişe yarattı. Başbakan Benyamin Netanyahu saldırılara en ağır yanıtın verileceğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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