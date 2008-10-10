Bir Beşiktaş travması!

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Başrollerini Ertuğrul Sağlam ve Mustafa Denizli’nin paylaştığı siyah-beyaz bir Türk filmi izledik son günlerde… Bu filmi Tempo24 spor servisi olarak yakında takip ettik ve yaşanan gelişmeleri sizler için derledik...
Beşiktaş Spor Kulübü’nde geçtiğimiz bir hafta süresince hareketli günler yaşandı. UEFA Kupası gruplarına kalmak için karşılaşılan Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkiv’den alınan farklı yenilginin (4-1) ardından teknik direktör değişikliği gündeme geldi ve Yıldırım Demirören’in bu konuda görüşmeler yaptığı duyuruldu. Lucescu ismi ilk sıradaydı ve kulüpten Romen teknik adamla ilgilenilmediği yönünde bir açıklama gelmedi.
Ertuğrul Sağlam görevinin başındaydı ve ligdeki Hacettepespor maçını da düşünerek geleceğiyle ilgili kararını bu maçtan sonra düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacağını yineledi. Sahadan galibiyetle ayrılan siyah beyazlı futbolcuların attıkları golden sonra Sağlam’a koşmaları gecenin fotoğrafıydı. Ayrıca maç süresince Sağlam’ın dolu gözlerle kenarda takımını yönetmesi de duygu yüklü bir dolu enstantanenin oluşmasını sağladı. Bir veda havasının olduğu gözlerden kaçmıyordu…
Ertuğrul Sağlam düzenlediği basın toplantısında, yönetimin teknik direktör arayışından duyduğu rahatsızlığı da ifade ederek, “4 gün önce de bırakabilirdim. Hacettepe maçını oynamayı ve daha sonra anlaşılacağına inandığım bu 3 puanın önemli olduğu için maçtan sonra bırakmayı doğru buldum. Ben görevdeyken başkalarıyla görüşenler, şu anda rahatlıkla istedikleriyle görüşebilirler" dedi ve istifa ettiğini duyurdu… > Haberin detayı için tıklayınızİstifanın ardından
İstifa önemli bir kamuoyu oluşturdu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayip Erdoğan da, ülkenin bu ‘önemli’ meselesini gündemlerine aldılar ve Ertuğrul Sağlam’a telkinde bulundular! (bkz, Vatan 8.10.2008) > Haberin detayı için tıklayınız
Ayrıca Türk futbolunun önemli isimlerinden Hakan Şükür de konuyla ilgili açıklama yapmaktan geri kalmadı. Arap Emirlikleri’nde futbol hayatını devam ettireceğini açıklayan Şükür, Sağlam’ın yakın bir arkadaşı olduğunu söyleyerek, “Ertuğrul benim çok sevidiğim bir arkadaşım. Yapabileceği çok şeyi olduğuna inandığım biri. Herkesin söylediği gibi gerçekten bir 'adam'dı. Çok çalışan biri ve futbolu iyi biliyor. Bana göre kendisinin bulunduğu takımda olumsuz bir hava yoktu. Bence en doğru olanı yaptı" değerlendirmesini yaptı (bkz, ntvspor.net 8.10.2008)
Sağlam’ın istifası, basın toplantısının ardından yapılan değerlendirmeler, yüksek makamlardan gelen telkinler dikkate alındığında ‘futbolun sadece futbol olmadığı’ öğretisini bir kez daha yaşayarak görmüş olduk. Futbol-iktidar ilişkisinin somutlaştığı bir örnek yaşadık bu süreçte ve bu sona yakışır başlık da gecikmedi, ‘Sağlam’ın istifası Beşiktaşlıları derinden yaraladı’. (bkz, Zaman, 9.10.2008)
Sonuçta, Beşiktaş yönetimi iktidarın desteklediği ‘adam gibi adam’ rolündeki Sağlam’ı, Milliyet yazarı Ercan Güven’in deyimiyle ‘ince iş’ çıkartarak görevinden almış oldu. (bkz, Milliyet, 10.10.2008). Sıra yeni teknik adamın kamuoyuna açıklanmasına gelmişti… Mustafa Denizli’nin gelişi
Ertuğrul Sağlam istifası hemen kabûl edildi ve Beşiktaş yönetimi ağzındaki lokmayı çıkartmakta geç kalmadı. Yeni teknik direktör adaylarında Mustafa Denizli ile görüşmeler basına da yansımaya başladı. Tempo24 olarak haberi okuyucularımızla anında paylaşmıştık... > Haberin detayı için tıklayınız
Mustafa Denizli’yi resmen Beşiktaşlı yapacak olan imzanın atılacağı dakikaya kadar bir dolu haber taşıdık sitemize. Bunlardan en dikkat çekici olanı sanıyoruz Demirören’in daha önce yaptığı ‘Mustafa Denizli Beşiktaş’ın kapısından içeri giremez’ açıklamasıydı.
Bu karşı bir stratejiydi, Demirören’i en ince yerinden vurma konusunda başarılı da olunmuştu bir yerde. Saatlerce haber portallarının manşet bölgesinden inmedi. Demirören, 6 Aralık 2007'de Lig TV'de katıldığı "2'ye 1" programında, görevde olduğu sürece Samet Aybaba ve Mustafa Denizli'yi göreve getirmeyeceğini ifade etmişti.
Bu Sağlam yanlılarının son salvosuydu. Demirören’in bu durumdan oldukça rahatsız olduğunu Mustafa Denizli için düzenlenen imza töreninde görmek zor olmadı… İmza töreni
Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın istifasının ardından prensip anlaşmasına varılan Mustafa Denizli, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen törenle, kendisini 2008-2009 sezonunun sonuna kadar siyah-beyazlı kulübe bağlayan imzayı attı.
Kulüp başkanı Yıldırım Demirören, yönetim kurulu üyeleri ve yardımcılığına getirilen Tayfur Havutçu'nun da bulunduğu törende konuşan 59 yaşındaki teknik adam, çok mutlu olduğunu dile getirdi. > Haberin detayı için tıklayınız
Denizli'nin Beşiktaş'ta nasıl bir serüven yaşayacağı elbette merak konusu; ama bu geçen bir haftada yaşanılan süreç, adam olma sanatının futbol kültürümüzde ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 'Adam gibi adam' sıfatıyla giden Ertuğrul Sağlam'ın yerine 'ilklerin adamı' sıfatıyla Mustafa Denizli getirildi... > Haberin detayı için tıklayınızİlgili haberler